展望2024投資 安泰銀行：掌握二大轉折與四大投資機會

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經過2022年全球央行大幅升息後，2023年升息力道減緩，聯準會在2023年7月將利率升息至5.25％～5.50％後暫停升息迄今，激勵全球股債市在歷經2022年跌勢後，2023年獲得喘息。尤其2023年11月起，市場憧憬聯準會即將在2024年有大幅度降息預期下，股債進一步上漲至近幾年相對新高位置。

時序步入2024年，全球股債市將何去何從，是投資人目前最有興趣想知道議題。安泰銀行最新發表「預見2024，前瞻未來投資機會」指出，2024年全球市場將面臨五大金融環境變化，分別為軟著陸、緩降息、弱美元、重科技、拚大選。

軟著陸：預料美國經濟將朝低度成長、較低通膨水準發展，有機會實現軟著陸，以及美國將在今年末舉行總統大選，預料在兩黨將持續推出擴張財政與寬鬆貨幣政策牛肉來維穩經濟表現。

緩降息：預期受住房與租金成本僵固性導致美國核心通膨下降緩慢，但實體經濟如PMI硬數據表現卻又持續低迷下，極有可能讓聯準會轉向啟動降息按鈕，但預料降息速度可能不快。根據最新聯準會點陣圖顯示至2024年底降息幅度約三碼左右。

弱美元：依據歷史經驗顯示，一旦美國進入降息週期，美歐利差收斂，將使美元朝弱勢方向發展表現。若此，新興國家股債市將有機會表現。

重科技：2023年支撐股市上漲除美國升息節奏放緩外，AI運用的崛起是帶動科技成長股股價大漲的主要功臣。依照過去科技創新週期帶動的股價表現來看，此次AI運用的發展，將有機會在未來數年持續支撐科技業上中下游的進一步營收成長。

拚大選：2024年全球有超過70個國家將舉行大選，各國執政的政黨為延續施政可望朝向維穩經濟的表現，盡力維持金融市場穩定發展。

展望2024年，安泰銀行理財產品部協理陳昱亨指出，全球金融市場將面臨2道威脅，分別是美國低度經濟增長不幸步入硬著陸、維穩經濟不成轉為地緣政治風險多點爆發。

因此在面臨上述可能威脅下，陳昱亨建議投資人的資產配置應回歸平衡配置，股債配置不可偏廢，並善用另類資產，例如結構型商品來建構資產防護網。

陳昱亨更進一步指出，投資人面對2024年五個金融環境趨勢，可掌握「景氣與利率的新循環」與「科技與循環的新主軸」二大轉折帶來的四大投資機會。

評價修復與企業獲利雙軌回升推升股市：當升息週期結束甚至轉為降息，最有利於科技成長股評價修復並帶動股價回升，以及中小型股融資壓力減輕帶動營運轉佳，企業獲利在2024年預料持續正成長，評價與企業獲利雙軌回升將是今年推升股市的主要推手。

AI運用擴大與美國降息外溢有利非美：AI應用正處發展初期，依Precedence Research權威數據調查2022年～2032年全球AI市場價值將以每年19％的速度成長，產業類股可留意科技、半導體類股。尤其美國以外其他科技業重鎮地區的新興股市，也將受惠AI運用的崛起、及美國降息外溢推升非美股市與非美貨幣朝多頭方向發展，例如亞股中的台灣、南韓、日本、印度等。

利率政策轉向與經濟溫和成長有利固收：2024年全球央行極大機率在實現通膨逐漸降溫與達到經濟軟著陸任務後步入緩降息，在建議可趁殖利率創近20年來高點機會布局相關投資級或非投資級固定收益商品，預料將受惠降息而有資本利得空間。

央行擴大降息與AI應用成長有利大型股：若全球景氣軟著陸不成反而步入衰退，導致央行降息幅度擴大，預料股市亦將受到拖累而下跌，市場資金更容易進駐有長線保護短線的大型科技股避險，此時可選擇大型股或成熟股市，尤其與AI運用有關的產業類股，亦或可利用另類投資「結構型商品」，例如反浮動、看跌型鯊魚鰭的結構型架構來降低資產價格波動。

最後，安泰銀行建議，投資人在新的一年度，股債資產皆需配置，建構平衡組合將有機會同時獲取股市與債券的獲利機會，尤其債券部位可以多一些，以固定收益型為核心部位，適當加碼股票型商品；若民眾擔心波動太大，建議則可以透過定期定額方式投資股票或科技股或有長線保護短線的AI題材相關基金，分批進場，增加投資收入來源，讓自己透過積極理財，放大財富累積的效果。