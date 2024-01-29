期貨最新報價 1／29期交所夜盤行情

期貨最新報價 01/29期交所夜盤行情
01/29(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲6.00點，為18,128點。
2.盤後時段電子期024今天17時44分(較開盤參考價) 平盤0點，為924.25點。
3.盤後時段小電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲0.10點，為924.35點。
4.盤後時半導體30期貨024今天17時21分(較開盤參考價) 上漲2點，為5,133點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天17時47分(較開盤參考價) 平盤0點，為136.95點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天17時53分(較開盤參考價) 下跌46.00點，為38,198點。
7.盤後時段美國標普500期034 結算在4,915點，（今日無成交）。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 上漲4.00點，為17,545點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天17時19分(較開盤參考價) 上漲10.50點，為4,388點。
10.盤後時段富時100指數期貨034 結算在7,633點，（今日無成交）。
11.盤後時臺幣黃金期貨044今天17時54分(較開盤參考價) 下跌9.00點，為7,697點。
12.盤後時布蘭特原油期貨034今天17時15分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為2,604點。
資料來源：台灣期貨交易所