前往主要內容
工商時報LOGO

期貨最新報價 1／29期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

期貨最新報價 01/29期交所夜盤行情

01/29(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲6.00點，為18,128點。

2.盤後時段電子期024今天17時44分(較開盤參考價) 平盤0點，為924.25點。

3.盤後時段小電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲0.10點，為924.35點。

4.盤後時半導體30期貨024今天17時21分(較開盤參考價) 上漲2點，為5,133點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天17時47分(較開盤參考價) 平盤0點，為136.95點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天17時53分(較開盤參考價) 下跌46.00點，為38,198點。

7.盤後時段美國標普500期034 結算在4,915點，（今日無成交）。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 上漲4.00點，為17,545點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天17時19分(較開盤參考價) 上漲10.50點，為4,388點。

10.盤後時段富時100指數期貨034 結算在7,633點，（今日無成交）。

11.盤後時臺幣黃金期貨044今天17時54分(較開盤參考價) 下跌9.00點，為7,697點。

12.盤後時布蘭特原油期貨034今天17時15分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為2,604點。

資料來源：台灣期貨交易所

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保局給錢！沒申請虧大 郵寄臨櫃上網都能辦理

  2. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  3. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。