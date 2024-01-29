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吳欣盈的下一步 2月回任新壽慈善基金會董事長

新光金大公主、民眾黨副總統候選人吳欣盈，在選舉結束過後，外界也關注她將何去何從。圖／本報資料照片
新光金大公主、民眾黨副總統候選人吳欣盈，在選舉結束過後，外界也關注她將何去何從。圖／本報資料照片

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新光金大公主、民眾黨副總統候選人吳欣盈，在選舉結束過後，外界也關注她將何去何從。據了解，吳欣盈決定在2月1日回任新光人壽慈善基金會的董事長，目前慈善基金會也正安排她回任後的活動與行程，並非如外界傳言要回到新光人壽當副總。

吳欣盈在新光集團任職最長的時間，就是新光人壽慈善基金會，她從2003年至今已擔任執行長一職長達20年之久，她在新壽慈善基金會發起過非常多的慈善活動，也非常關注社會議題，像是高齡者的長照議題。據了解，吳欣盈打算回新壽慈善基金會「休養生息」，同時也想花時間陪伴老公與孩子。

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