前往主要內容
工商時報LOGO

走入旗山製糖工場看見懷舊雋永

旗山製糖工場於112年12月30日正式對外開放遊客參觀，裡面保存著早期製糖時期遺留下來的機械設備，懷舊的設施正呈現著百年糖廠歷史的雋永。

  • 工商時報 朱錦霞
旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供
旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄市政府預計農曆年前，於廠區南側停車場一旁打造「東九道之驛親子休閒運動場」，提供親子同樂的遊憩場所。

旗山糖廠創建於1909年(民國前3年)，至今已有百餘年歷史，旗山糖廠為市區前往六龜、甲仙及茂林等山城之中繼休息景點，廠區西鄰楠梓仙溪河畔，北看中央山脈支脈旗尾山（編號72號小百岳），依山傍水。園區內有舒適的停車場、糖廠公園、小火車展示及遊客必訪的糖廠冰店，近年更與高雄市政府合作成立了旗糖農創園區(東九道之驛)，形成一個多元熱門休憩場域，並傳達當初製糖時期的情懷與記憶，遊客在踏訪旗山糖廠時得以沉浸感受到製糖的故事。

旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供
旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供

旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供
旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供

台糖公司高雄區處表示，旗山糖廠位置鄰近國道十號旗山端，且位於省道台28線旁，是前往美濃、六龜之交通驛站，已有當地美食餐廳進駐，並且旗山製糖工場在整修後，已經開放遊客入場參觀，只要於園區當日消費憑發票即可進入，因此來參訪及遊玩的民眾絡繹不絕。

旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供
旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供

糖廠內除了有製糖工場和糖廠冰店之外，還有與高雄市政府攜手合作開發的農創產業新據點旗糖農創園區，園區內目前已有20餘家優良廠商進駐，並持續擴大招商中，有意願廠商可以電洽高雄市政府詢問，另外由於廠區廣大，急待遊園車進駐，歡迎意願者洽租場地。歡迎民眾一同齊聚旗山糖廠，感受傳統與現代交織的文化體驗。

旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供
旗山製糖工場。圖／台糖公司高雄區處提供

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 勞保局給錢！沒申請虧大 郵寄臨櫃上網都能辦理

  2. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  3. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。