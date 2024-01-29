走入旗山製糖工場看見懷舊雋永

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高雄市政府預計農曆年前，於廠區南側停車場一旁打造「東九道之驛親子休閒運動場」，提供親子同樂的遊憩場所。

旗山糖廠創建於1909年(民國前3年)，至今已有百餘年歷史，旗山糖廠為市區前往六龜、甲仙及茂林等山城之中繼休息景點，廠區西鄰楠梓仙溪河畔，北看中央山脈支脈旗尾山（編號72號小百岳），依山傍水。園區內有舒適的停車場、糖廠公園、小火車展示及遊客必訪的糖廠冰店，近年更與高雄市政府合作成立了旗糖農創園區(東九道之驛)，形成一個多元熱門休憩場域，並傳達當初製糖時期的情懷與記憶，遊客在踏訪旗山糖廠時得以沉浸感受到製糖的故事。

台糖公司高雄區處表示，旗山糖廠位置鄰近國道十號旗山端，且位於省道台28線旁，是前往美濃、六龜之交通驛站，已有當地美食餐廳進駐，並且旗山製糖工場在整修後，已經開放遊客入場參觀，只要於園區當日消費憑發票即可進入，因此來參訪及遊玩的民眾絡繹不絕。

糖廠內除了有製糖工場和糖廠冰店之外，還有與高雄市政府攜手合作開發的農創產業新據點旗糖農創園區，園區內目前已有20餘家優良廠商進駐，並持續擴大招商中，有意願廠商可以電洽高雄市政府詢問，另外由於廠區廣大，急待遊園車進駐，歡迎意願者洽租場地。歡迎民眾一同齊聚旗山糖廠，感受傳統與現代交織的文化體驗。