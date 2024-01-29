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《台北股市》旺宏法說前走疲 DRAM雙雄同黑臉

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【時報記者葉時安台北報導】記憶體三雄南亞科(2408)月初已經召開法說會，旺宏(2337)於周二舉行、華邦電(2344)也將在下周二登場，關注記憶體後續復甦展望，帶動轉盈時程。三雄股價低檔游走，周一再度走疲，法說前戲的旺宏下跌近3.5%跌幅最劇，外資轉賣，三大法人聯手賣超失守30元關卡。而記憶體模組廠相對有力，威剛(3260)收漲近2.5%，創見(2451)、十銓(4967)也震盪翻紅走揚。

展望今年，南亞科預估營運將逐季好轉，比溫和再好些的復甦力道走勢，將逐步縮小減產執行，價格逐步走揚，不過財報留意匯損因素牽制，南亞科今年下半年力拚單季虧轉盈。

旺宏2023年12月份合併營收為新台幣18.32億元，年減29.02%、月增1.31%，從四年半低點略微回升；去年第四季營收58.07億元，年減36.02%、季減20.25%；累計2023年1月至12月合併營收為新台幣276.23億元，年減36.48%，創下近7年新低。

旺宏加強技術及產品競爭力，日前董事會決議通過與IBM進行企業級固態硬碟存儲(Enterprise SSD Storage)之3年合作開發計畫，契約至115年12月30日。

任天堂傳將於今年推出新一代Switch遊戲機，並將調漲Switch遊戲機價格，旺宏為Switch遊戲卡長期獨家記憶體供應商，此舉可望帶動營運表現。

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