沒枇杷可賣！ 受焚風暖冬影響 每公頃救助10萬2／5止

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小犬颱風去年10月過境台灣在南投縣刮焚風，國姓鄉測得37.9度打破2016年建站來高溫紀錄，加上暖冬，導致一、二期枇杷不開花，春節前後無枇杷可採，粗估減產7成，農業部將國姓枇杷列入天然災害救助項目，每公頃10萬元，符合資格者2月5日前可向公所申請。

國姓鄉長邱美玲表示，國姓是全國第二大枇杷產區，枇杷在當地栽種超過一甲子，栽種面積超過百公頃，每年3月至5月是產期，通常第一期花在春節前後結果收成，未料今年枇杷先後遭受颱風焚風，入冬持續高溫等因素影響，全鄉枇杷不開花，沒有花就沒果實，就算結果也很稀疏，受災嚴重。

農民憂心指出，枇杷一、二期開花前期遇高溫，導致無法開花，所以無果可收， 春節期間沒枇杷可，原本已經苦不堪言，滿心期盼正在綻放的第三期花回穩，未料入冬超強寒流來襲，突然又回暖，可能影響3月後開花結果，預估今年枇杷產況相當慘烈。

邱美玲說，公所獲悉將枇杷依《農業天然災害救助辦法》啟動災情查報，通報縣府農業處、農業改良場等單位，協助報請農業部申請救助；經相關單位派員勘災，已獲農業部同意依農業天然災害辦理現金救助，請符合資格者2月5日前向公所申請，假日照常受理。

南投縣農業處指出，國姓鄉枇杷損害率達20％以上，每公頃救助10萬元，同產季同項農產品，救助以1次為限，符合條件者攜帶土地所有權狀或地籍謄本、身分證、農會存摺等文件向公所申請。