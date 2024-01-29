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PHILIPS新款傳輸線顯示充電功率 旗艦款支援8K影像輸出

  • 中時即時 古明弘
PHILIPS Thunderbolt4影音傳輸快充線，最快傳輸速度可達40Gbps。（PHILIPS提供／古明弘台北傳真）
PHILIPS Thunderbolt4影音傳輸快充線，最快傳輸速度可達40Gbps。（PHILIPS提供／古明弘台北傳真）

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出門在外，有條能快速充電和傳輸資料的線材相當重要，PHILIPS推出 USB C to C LCD 顯示編織快充線（見圖，PHILIPS提供），採抗折耐磨的編織材質所製成，充電頭連接處具備特殊加固設計，能抗 10 倍耐彎折，銅線不易外露損壞。此外，含智慧晶片與 LCD 顯示，可即時顯示充電功率，最高可達到 240W。以三星 Galaxy S23 Ultra 為例，僅需要50分鐘即能充飽，iPhone 15 Pro 80分鐘就能充飽。 PHILIPS USB C to C LCD 顯示編織快充線計有4款品項（DLC4582C、DLC4583C、DLC4585C、DLC4586C），依傳輸速率分為 10Gbps（USB3.1） 與 480Mbps（USB2.0），兩款各有 1.25 與 2 公尺長度可選，569元起。一條線即可滿足各種3C裝置充電供電需求。最高規格支援USB 3.1，可達到10Gbps傳輸速度，並且可外接顯示螢幕，輸出4K影像，兼容適用 Type-C 接口設備。 其中，PHILIPS 同步發表Thunderbolt 4認證規格影音傳輸快充線（DLC4587C），雖沒有螢幕配置，但可達到 240W 快充，傳輸速率達到40Gbps，並且支援DisplayPort 2.1規格，此技術可連接裝置輸出一台8K畫質，或是輸出兩台4K影像，適合影音設計與自媒體工作者使用，建議售價1790元。

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