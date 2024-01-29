新安東京海上資本強度提高 中華信評調升評等

中華信用評等公司（中華信評）29日將新安東京海上的長期保險公司財務實力與發行體信用評等自「twAA」調升至「twAA＋」，新安東京海上評等的評等展望為「穩定」，反映新安東京海上的資本強度已顯著提升，且在2025年之前都將維持在強健水準。同時，中華信評將該公司的評等自去年11月16日置入的UCO狀態移除。

中華信評預期，新安東京海上在2025年之前的資本強度應可維持在強健水準，並在 99.8％的壓力情境下保有充足資本，以其主要優勢來說有三，第一是可持續獲得日本東京海上集團在業務與財務方面的支持，其次是營運效率與穩健的品牌形象，第三是核保績效表現令人滿意；風險同樣有三，第一是在競爭激烈的車險業務集中度較同業高，第二是資本規模小，更億受到市場波動與巨災風險影響，第三是與亞太區同業相比，其營運規模小且地理區域分散性低。

新安東京海上2023～2024年的資本強度顯示，該公司在99.95％的壓力情境之下仍保有充足資本。不過，中華信評預期，前述情況應不會持續，因為新安東京海上在去年進行重大資本重組後恢復一般業務，並重啟可運用資金的投資計劃，於去年3月與6月依序獲得新台幣80億元與120億元的現金增資，前述增資行動使其去年9月的股東權益從2022年底時的約負新台幣172.4億元回升至約57.5億元。

中華信評指出，去年有所提升的獲利水準與穩定的核保績效表現，應有助於新安東京海上在未來兩年內維持增強後的資本基礎，該公司2023會計年度的預估淨利為新台幣32億元，高於約9億元的歷史平均水準（不包括 2022 年），提升的獲利水準反映新安東京海上在去年下半年迴轉其保費不足準備金，該準備金的提存是因應2022年售出之防疫險保單定價過低造成的負面影響。此外，若扣除防疫險相關業務不計，該公司去年的綜合成本率為92％，綜合成本率低於 100％表示有核保獲利。

中華信評認為，新安東京海上仍將為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，反映新安東京海上在該集團的大中華策略中所扮演的重要角色，以及新安東京海上在該集團亞太區獲利中顯著的貢獻度，以標普全球評級的全球等級評等而言，具策略重要性之子公司的評等通常較其個別基礎信用結構高出三個級距，但以低於集團信用結構一個級距為限。

此外，環境、社會與治理信用因素對新安東京海上的評等分析結果影響為中性，在2022年防疫險保單相關理賠驟增後，過去幾季該公司的風險管理與治理已顯著提升。2022年9月至 2023年6月期間完成的增資行動、以及更加審慎的資本管理，皆有助於該公司於去年年底時恢復其法定資本比，並保有充裕的緩衝空間。