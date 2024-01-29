龍田綠色隧道小葉欖仁慘遭集體「斷頭」 農民竟然笑了

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台東縣鹿野鄉龍田綠色隧道全長7.2公里，小葉欖仁交織出樹海美景，早年曾掀起躺馬路風潮，但樹根竄生毀路面、樹蔭遮蔽農田礙收成，民怨積深；近期，鄉公所進行「矮化」工程，樹冠慘遭斷頭，被譏如羅馬石柱，遊客敗興而歸，鄉長李維順回應，以民意為依歸。

「土地是用來農耕，不是用來種樹的」，廖姓農民哀喊，緊鄰林蔭的農作物因日照不足，難行光合作用，加上樹根蔓延生長，爭搶地肥養分，導致收成欠佳。

農民口中的「樹害」是位於鹿野鄉的龍田自行車道，由於夾道長1.2公里的小葉欖仁樹群，枝繁葉茂、交織成蔭，又被稱為「龍田綠色隧道」，四周為田野景觀，療癒力十足，吸引遊客朝聖，如今卻成了一片斷頭樹。

來自新加坡的遊客驚呼，相當突兀，在新加坡沒看過這樣的樹木，無法理解台灣的做法。台中詹姓遊客則說，夢想全家人能在樹下騎車悠遊，如今見此景，頓失心曠神怡的氣氛。

由於小葉欖仁屬於淺根喬木，隨著樹大根生，浮根不僅造成路面龜裂隆起，亦影響人車通行安全，居民不堪其擾，農民苦不堪言，鹿野鄉公所於海葵颱風後啟動全鄉修樹計畫，卻難以兼顧觀光與農業，陷入兩難局面。

鹿野鄉長李維順回應，鄉公所須以鄉民意見為依歸，由於冬季日照微，小葉欖仁經矮化後不易凋萎死亡，待春暖花開之時便會茂發新芽，重現林蔭大道景觀。