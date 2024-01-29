企業新思維 安永：家族繼承之道是啟動家族治理

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接班與傳承規劃是家族與企業永續傳承要面對的重要議題。然而實務上不少台灣家族的傳承卻時常面臨一些嚴峻挑戰，例如事前傳承規劃不夠嚴謹或執行規劃不夠確實等情況，產生家族世代交替的衝突與嫌隙、外人介入家族企業經營權紛爭等相關問題。為協助更多家族解決傳承與接班上的難題。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室與中華財富傳承顧問協會29日舉辦「全球變局中的家族繼承之道：世代延續的智慧」研討會，解析成功傳承的關鍵、家族與企業的重要傳承工具，以及接班傳承規劃上的常見議題，並針對台灣政經情勢與全球經貿發展進行分析介紹。

藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元分享地緣政治對企業布局與家族傳承的重要性，以及台灣企業全球化轉型策略思維。隨著國際地緣政治變化，快速影響著全球經濟與產業版圖，產生新格局及供應鏈重組洗牌，在新的全球生產型態下，台灣企業面對分散系統、系統整合、綠色韌性、跨界合作等風險。台灣處於地緣政治風暴中的一環，產業也處於地緣政治、缺電、資源分配、低碳轉型等的挑戰中，企業應有更多功能、多連結、多中心、多夥伴的思維與新布局。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔指出，百年家族永續長青的關鍵在於啟動傳承規劃前應先思考如何建構良好的家族治理，並透過境外信託、家族閉鎖性公司及家族辦公室三大重要工具建立家族治理機構與平台，達成凝聚共識與永續傳承。

其中，設立家族辦公室可為家族提供財富管理和家族服務，使資產能夠跨代傳承、保值增值。林志翔強調，對多數家族企業而言，應優先考慮將具隱私與保密性或需高度控制力的服務由內部提供，並外包部分專業服務，達到降低成本、優化效率及強化專業的管理策略。