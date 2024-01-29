南科安定東路東延年前完工啟用 黃偉哲：有效紓解通勤車潮

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台南科學園區員工逐漸增加逼近10萬人，周邊通勤交通量大增，台南市工務局2021年打造南科北側兩條聯外道路，29日宣布安定東路東延1公里多道路完工啟用，有助車流下安定交流道後直接進入南科，台南市長黃偉哲認為可有效紓解南科園區的通勤車潮。

南科北側兩條聯外道路2021年一起動工，北園五路2022年已先通車，安定東路因施工期間作文資調查，工期延宕，歷時2年半終於通車，工程經費耗資耗資7.73億元。

這條安定東路東延道路全長1024公尺，為雙向各4線道，共40米寬，29日開通後，未來車流下安定交流道後可直接進入南科，不需繞道178線，估計少停3、4處紅綠燈路口，縮短10分鐘以上車程。

黃偉哲主持通車典禮，他認為該道路啟用後，有效紓解南科上下班車流，更串連未來周邊南科特定區A、B、C、D、E段開發區塊，加速促進整個區域的產業經濟發展。

台南市工務局表示，除了北園五路、安定東路兩條南科北側聯外道路完工開通，安定交流道及市道178線、特定區東側南137線均已拓寬通車，特定區南側新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程預計3月通車。這些道路啟用都對能減少南科通勤族的交通時間。

另外，北外環樹谷聯絡道預計2025年通車，另規畫設計善化溪埔中路拓寬暨新闢路段，爭取國8交流道改善及南133路口立體化工程，以及烏橋中路向北跨曾文溪銜接市道173線新闢道路工程。