手搖飲推限量比賽茶 聯名喉糖更添話題

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手搖飲推比賽茶更添話題， COMEBUY精選限量「比賽茶包」，其來自「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」遴選出的比賽茶，2月15日起全台門市開賣冬片比賽茶，售完為止。

喉糖領導品牌舒立效創立於1985年，全新減塑包裝上市，舒心涼爽的勁涼薄荷風味，有助保持口氣清新，本次COMEBUY新品冬片比賽茶甘甜柔美 ，搭配舒立效柑橘風味潤喉糖清新潤喉，2月1日起全台COMEBUY現場門市，購買兩杯以上限量「冬片比賽茶」，可獲得1包舒立效柑橘風味潤喉糖。