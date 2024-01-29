台中銀推出「虛擬帳號代收E管家預填單」 收款更便捷

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為提供有收款需求的客戶，更便利的收款解決方案，台中銀行29日宣布，該行近日首創「虛擬帳號代收E管家預填單」服務，讓客戶能不受時間限制，透過線上預填申請、變更、終止虛擬帳號代收服務，並提供進度查詢機制，以利客戶隨時追蹤案件申辦狀態。

此一服務不僅可大幅節省客戶至分行等待的時間，亦有效提升分行服務效率，提高客戶體驗的滿意度。

台中銀行現有的「虛擬帳號代收E管家服務」為企業客戶愛用的服務，除提供多元的繳費通路，讓使用者均能方便繳費，亦設有系統化的銷帳機制，包含自動編列虛擬帳號、簡易的帳單製作服務、逐筆檢核繳款帳號與金額降低錯帳機率等多項功能，讓客戶能迅速完成帳務核銷作業。

為提升服務品質，該行再增加「虛擬帳號代收E管家預填單」服務，讓整體服務更加便捷與智慧化。

台中銀行表示，有鑑於近年來「虛擬帳號」成為新興的詐騙工具，本次推出的「虛擬帳號代收E管家預填單」服務，透過事前的申請審核、事中的定期檢視與事後的監控管理，可降低詐騙案件的發生機率。

在客戶送出預填申請資料的同時，分行即可快速掌握客戶基本資料，且「虛擬帳號代收E管家預填單」服務，亦針對客戶樣態及收款模式設定不同的檢核機制，在事前的申請審核階段，即婉拒網路遊戲業者、第三方支付業者、電商平台業者等高風險交易型態業者的申請，提升虛擬帳號使用的安全性。

另服務管理後台，亦設有監控的管理機制，期能防堵詐騙破口。

台中銀行呼籲客戶，切勿使用來路不明、自行產製的虛擬帳號來繳款，如有虛擬帳號服務需求，歡迎至台中銀行官方網站「虛擬帳號代收E管家預填單」申請。