大陸台校教職員春節感恩餐會 李大維：期待兩岸融冰新氣象

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龍TIME NO SEE！睽違3年，「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」29日中午恢復舉辦，海基會董事長李大維對學校長期以來無私的奉獻與付出，表達由衷的感謝與肯定，並指去年海基會服務案件量增加逾55％，顯示兩岸交流熱度逐漸恢復。展望2024年，他「期待兩岸融冰，呈現新年新氣象」。

據海基會消息，以往每年春節前夕，海基會都會舉辦大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會，受疫情影響已停辦3年，今年終於恢復。李大維特別向東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員，長期以來對台商子女投注的愛心與付出，表達誠摯感謝與肯定。

李大維表示，教育是百年大計，大陸台商都非常關心下一代的教育與成長，對於台商子女學校各位教職員長期以來無私的奉獻與付出，藉此機會表達由衷的感謝與肯定。

李大維指出，去年海基會服務案件量，較前一年度增加了55.3％，不僅展現海基會服務工作績效，也顯示兩岸交流熱度逐漸恢復。展望2024年，期待兩岸融冰，呈現新年新氣象。

現場也播放疫情期間設置大陸考場的紀錄影片，回顧當時的種種困難與辛苦浮現眼前，任務順利完成後的成就感讓大家同感驕傲。3所台商子女學校教職員各自精心準備表演節目，將現場氣氛提升到沸點。活動在團拍大合照中畫下圓滿句點，大家相約明年再會。

李大維、海基會副董事長兼祕書長邱垂正與副祕書長蔡孟君參加餐會，陸委會副主委梁文傑、教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢、大考中心副主任黃璀娟也出席共襄盛舉。