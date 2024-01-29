2024東海龍門天聖宮寒冬送暖圓滿

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舉辦多年，東台灣地區眾所期待的2024『東海龍門天聖宮-寒冬送暖』系列活動，在熙來攘往、川流不息的人潮後，送出大小物資箱500箱，愛心餐盒600份，在1月27日劃下了今年圓滿的句點；大家並相約明年見。

活動由台東仕紳陳允萍與資深媒體人李玫瑰共同搭檔主持；氣氛熱烈，歡聲不斷，四小時無冷場！精彩的系列活動內容有：中低收入戶老人 物資發放(收到信函通知者)，農特產品、特色食品販售，義剪、推拿整復義整、血糖檢測、魅力四射大舞台、稜轎腳、擲筊拿獎比賽、春聯免費結緣、護手霜免費教學、平安餐…等。

到場的貴賓與籌備時期即募集物資、出錢或出力疼惜力挺的貴賓和單位共有：台東市長陳銘風、台東縣議員王文怡、台東市民代表陳金溪、台東市民代表李朝勝、台東縣議會吳秀華議長助理李宗芳、中華民國天上聖母東海媽祖慈善協會、豐田社區發展協會、中華民國天地人武德慈善會、國際獅子會300A五區第四專區台東縣東蘭獅子會、台東縣綠島獅子會、台東縣鯉魚山獅子會、大高雄傳統整復員職業工會、屏東傳統整復員職業工會、新生社區發展協會、新興社區發展協會、救國團...等。

大選甫落幕，台東市大家長陳銘風市長也誠意十足展現出親和力，『弱勢在哪裡，就越要和大家在一起』不但一早就到了會場、致詞完也沒隨即離開，而是協助物資箱發放、並一一巡攤傾聽民意，了解草根鄉民的實際需求；所到之處常受歡呼，魅力席捲顯而易見！

『豐田社區發展協會』媽媽教室的志工群，在今年寒冬送暖系列活動更是可圈可點，率先發起號召義賣新鮮的手作蘿蔔糕募集公益基金、協助邀請活動嘉賓和遞送邀請卡、與新生社區發展協會及新興社區發展協會共同接力完成捐贈物資箱每箱包括毛毯、日生活米糧…等的裝箱，更認養攤位為活動再盡一份心力；社區媽媽的愛所形成的綿密互聯網，是台東最勞不可破軟實力的展現！

甫在一週前1月21日才成軍的『東海戰鼓』，是台東宮廟界首支戰鼓團。1月26日受邀至縣議會拍完賀歲片，1月27日是成軍以來首次登上戶外展演舞台，小小神鼓手一鼓雷震天地萬民歡、二鼓響亮雲霄神賜福、三鼓齊鳴巍峨壯山河，給了大家意想不到的莫大驚喜；讓開場不只有了節奏、更因此而磅礡。

東海龍門天聖宮每年一創新，今年試圖把『行動服務台』搬到戶外，讓宮廟櫃台能在活動現場第一線接觸尚且未能走進廟門的人，點燈、填表、選贈品…，讓民眾在活動場仍可『一站式』完成，還可享有活動現場報名限量紀念品；但凡小小體貼，都是希望日子能更優化，讓愛成為世間的樣子。

眾所矚目的『擲筊大賽拿獎金』，與歷年雷同，第一輪三位得主都是5聖杯，進入第二輪PK賽。在現場大家的監杯下，第二輪決賽後的結果是：第一名獎金3,000元由戰鼓團的團生、逢甲雞排涂珉豪獲得；第二名獎金2,000元由善信張基生獲得；第三名獎金1,000元得主是戰鼓團生的媽媽賴怡君大德。風聞東海媽非常疼愛小孩，由擲筊大賽結果再次獲得驗證，媽祖娘娘非常寵愛戰鼓團，三個獎給了戰鼓團兩個，帶旺了戰鼓團的昌吉和氣勢！而第一名的獲獎者涂珉豪也捐款壹仟元贊助東海戰鼓，分享媽祖娘娘的慈悲與智慧。

主辦單位東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，今年很感恩獲得了綠洲實業捐贈玉米粒罐頭30箱、通祥行黃俊曄董事長捐關廟麵250包、天地人武德慈善會捐贈保暖毛毯兩批、比福貿易吳政謙大德捐贈魚罐頭兩批次約800罐…諸多友宮、善信大德大家500元不嫌少、5,000元不嫌多『捨己為人』的愛心點滴成江河，才能一起行善更有力！今年的籌備工作，是幸福的；每一天，都讓執事人員經歷著似月由缺而圓的過程：台東在地人的小額捐款慢慢會出現了、自發性捐贈物資的單位漸次成長中、願意實質成為志工擔綱出力出時間的社團單位也相揪聚攏……，現場活動的人潮和參與度也都較往年高！

東海龍門天聖宮宮主感恩地道出：『週末的時間，對每一個家庭而言都是極其寶貴的；農曆年前，更是拜訪送禮的重要時光；由衷感恩每一位走進會場的大家，讓我們小小的公益園遊會，變成了人聲鼎沸的盛典。』她說，終於在努力了很多年後，陌生的眼睛願意接受陌生的善意了；她和工作團隊最開心的事是，今年民眾踴躍，所有捐贈物資短短幾小時都現場發完，不必再花錢請貨車再載回廟裡了！