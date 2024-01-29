宜蘭最美櫻花「燈篙林道」盛開 花期持續至3月初

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每年2月中旬至3月初，宜蘭縣員山鄉超人氣的燈篙林道總會開滿櫻花，堪稱宜蘭最美櫻花林道，其中從中段延伸出來的肖楠步道，河津櫻花期較往年早，整片粉紅爬上枝頭，美不勝收！宜蘭縣燈篙林道促進會表示，燈篙林道種植4、5種櫻花品種，前陣子天氣冷，櫻花都已含苞待放，待回暖後櫻花就會陸續盛開。

燈篙林道種植的櫻花品種相當多，有河津櫻、山櫻（寒櫻）、昭和櫻、吉野櫻、香水櫻、富士櫻與墨染等；最近盛開的是肖楠步道與促進會河道兩岸的河津櫻。促進會總幹事林建成表示，河津櫻花期原本應在1月底，今年提早約2周盛開，整片粉紅真的很美，接下來會最先慢慢謝掉。

林建成說，燈篙林道的山櫻也逐漸盛開，且是數量最多、最主要的品種，在林道約3公里處望林找龜附近的山櫻已開了約3成，前幾天冷，多數櫻花含苞待放，未來這幾天若回暖，凡天氣超過18度，就會加快開花速度，屆時兩排山櫻會美不勝收！此外，林道0.4到0.7公里處的山櫻，預計2月5日至15日盛開，敬請期待。

林建成直言，林道是開放的不收費，也不會管制車輛，它本來就是產業道路，且有些小孩、老人腳力不好，無法走上山，希望藉由開車賞櫻，但必須慢慢開，注意禮讓與安全，他呼籲山友可加入宜蘭縣燈篙林道促進會的臉書社團，每日都有山友提供花況，可供上山賞花的遊客參考。