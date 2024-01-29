地理科一半考題與去年雷同 成功高中將懲處出題老師

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台北市成功高中17日至18日舉辦期末考，卻有家長投訴，共50題的高一地理科考題，其中25題與去年一樣，擔憂影響校內成績及繁星入學公平性。北市成功高中今回應，考試當天已開會討論，發現25題與去年考題一樣或雷同，考量剩下25題題目涵蓋考試範圍且平均分布，決定以未與去年相同的考題來計分，出題教師則由教師考核委員會祭出懲處。

北市成功高中17至18日舉辦期末考，共700餘位高一生18日應試總共50題的112學年度第1學期地理科試卷，今有家長投訴，其中25題考題與111學年度第1學期高一地理科考題一樣。

成功高中教務處主任王義榮29日說明，校方在考試當天即收到學生反映50題有32題與去年試題相同，校方與地理科教師隨即開會討論，確認50題當中，共25題與去年相同或雷同。

王義榮強調，校方與地理科教師分析，其餘25題都在考試範圍內，且平均涵蓋各單元考點，最終決議不重考，改以未與去年相同的25題計分，經計算，每位學生成績將比原本50題計，還高出2至3分，而且地理科考試仍保有鑑別度。

王義榮指出，成績單發下同時，請各班老師向學生說明計分方式，目前為止未接獲學生反映校方處理不當。

他也轉述，出題教師思慮不周，認為學生不會取得歷屆試題，才在今年試卷裡沿用去年部分考題，教師考核委員會今日針對出題老師決議懲處，具體懲處內容則屬保密範圍，無法透露。