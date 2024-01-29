政院核定 台中捷運藍線、台鐵海線雙軌化計畫

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行政院29日核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化可行性研究。交通部表示，台中捷運藍線及台鐵海線雙軌化完成後，將有助於台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。

交通部表示，台中捷運藍線總經費1,615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

有關台中捷運藍線綜合規劃，交通部與台中市政府於去年11月28日及本月19日就捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置進一步溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求確實依雙方共識內容推動辦理。

至於台鐵海線雙軌化計畫可行性研究，屬於辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里。交通部說明，本計畫行政院核復事項，因計畫與審議中之台中市政府辦理之「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，應併同考量納入重疊路段之工項及經費估算與負擔。

另外，也須再評估潛力車站土地開發之可行性，以提高財務效益。同時，在後續施工階段，也應審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。