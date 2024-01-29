五彩繽紛虎頭蘭盛開 年關將近日月潭產地買氣旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

南投縣魚池鄉虎頭蘭在農曆春節期間綻放，又稱為「年花」，加上「虎」諧音「福」，有迎春納福之意，業者則忙著幫虎頭蘭整形、裝盆、出貨，建議民眾每7天就將盆花移往陽台澆溼土並曬2天太陽，再移往屋內擺放，如此一來虎頭蘭花期可以維持2個月以上。

南投縣魚池鄉溼度高、日夜溫差明顯，盛產國蘭、虎頭蘭等蘭花，虎頭蘭產量占全台八成，每年五彩繽紛的虎頭蘭在農曆春節前後盛開，加上花期長達1至3個月，花期可從春節前跨越至元宵後，成為廣受顧客喜愛的年節花卉。

虎頭蘭、拖鞋蘭等陸續綻放，將網室點綴得五彩繽紛，顧客穿梭在花叢間選購年節花卉。消費者羅太太指出，他每年都開車到東光村選購蘭花，主要選擇盆花較耐久放，大型虎頭蘭植株高達150公分，放在家裡大廳相當氣派！另外添購小型的拖鞋蘭，擺放在辦公桌上放鬆心情。

栽種虎頭蘭30多年的施秀織指出，每個品種的虎頭蘭都要歷經10年以上育種、量產，才能進市場銷售，今年新量產的虎頭蘭是淡粉色系、紅心的「頂鶴」，放在室內相當亮眼，相當受年輕人喜愛，另外紅色系「紅蘋果」、「紅美人」，綠色系「大綠」及黃色系「黃金」等，也是市場熱銷商品。

魚池鄉長劉啟帆指出，虎頭蘭的花色豐富，又因虎頭蘭的「虎」與「福」諧音，有迎春納福的吉祥寓意，春節送禮或裝飾住家增添年節氣氛都很適合，歡迎遊客多到產地賞花、買花，為生活增添愉悅和色彩，也保障農友收益。

魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文認為，近年氣候捉模不定，加上農村人力老化，近年推動溫網室、噴水設施等補助，鼓勵青農返鄉，讓蘭花產業能永續。