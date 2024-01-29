未來素養學堂「24H 教育松」攜全台50所偏校拼轉型升級

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少子化讓許多偏鄉學校陷入廢校危機，學校不只要提升教學品質，還要凝聚該校特色與師資團隊以利招生。由台大教授葉丙成、品學堂創辦人黃國珍發起的台灣素養教育協會，連續四年舉辦為偏鄉學校打造的「未來素養學堂計畫」，首創的「24H 教育松」日前圓滿完成。今年推動「偏鄉教育 2.0」，攜手偏鄉學校的教學團隊，跨域實踐素養教育，推動第四年帶動需學習扶助學生人數減少八成，多數偏校招生成長一成。以偏鄉成為轉型與創新的起點，為孩子的未來奠定堅實的基礎！

「未來素養學堂計畫」邁入第四年，足跡已擴展到全台14個縣市。廣邀全台各校校長、主任及老師組隊參加，上下整合、橫向凝聚偏校教學團隊，提出創新教案，四屆共 50 校參與、 5000 位學子受惠。本屆主題是「偏鄉教育2.0」，攜手偏校探討少子化、社區共好、教師凝聚、閱讀雙素養等議題，培養孩子創造力，塑造出具備解決問題能力的未來人才。現場也聚集了偏鄉最優質的校長和教師，不少教師在參與計畫的期間獲得師鐸獎殊榮，教育松幾乎成為「師鐸獎產地」！

少子化下偏校面對廢校危機，計畫不只希望提升學生學力，更要攜手偏校提升教學，吸引學生與家長的認同，帶動招生成果。第三屆入選典範學校的桃園市新屋區社子國小校長賴美娟指出，校方和老師努力引進閱讀素養前沿教學，提升教學品質，明顯看到學生閱讀能力提升並帶動全科進步，不少畢業生家長寄來感謝信，認同對學生的學習幫助。

去年獲得師鐸獎的台南市七股區樹林國小教學組長楊易霖說，學校推動計畫邁入第四年，近年因為七股工業區開發帶動就業人口，家長評估了大校和小校的優缺點後，發現小校對學生照顧更多、也更積極引入數位素養資源，情願特地從市區開車送孩子來就讀，讓學生數成長了 50%。

台灣素養教育協會理事長葉丙成表示「少子化下的台灣，每位孩子都都是支撐台灣未來的關鍵，偏鄉孩子教育值得我們優先來關懷。除了這四年在偏鄉紮根素養教育，也計畫在今年開始將 AI 教育融入數位學習資源中，讓台灣下一代都能應對 AI 時代帶來的巨變！」

品學堂創辦人黃國珍表示，偏鄉教育改變的契機就是陪伴，目前已有 50 所學校參加未來素養學堂，期待大家一起努力善用閱讀雙素養，培養紙本閱讀和數位閱讀能力，接住孩子與未來。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇表示「一路看到計畫從支持老師設計課程，擴展到協助學校招生與行銷。如何讓偏鄉小校找到差異化特色、永續經營，都是張淑芬董事長在培力方面關注的重要課題。台積電也在投入偏鄉教育的過程中，以職業探索為中心，積極協助偏校適性揚才，並培力學生打造謀生能力。」

精誠資訊永續長暨人資長黃郁仁指出，「精誠資訊加入計畫四年，看到校長投入、老師用心，認養支持桃園永安國中增A減C更是連年名列前茅。教育松是為偏校師長充電的場合，期望突破各校單打獨鬥，號召更多偏鄉學校加入。」

桃園北湖國小、臺東大武國小、金門金寧國中等 10 校入選素養教育典範學校。圖／業者提供

本次第四屆教育松通過決選的14所偏校，「素養教育典範學校」10所：桃園市樹林國小、北湖國小、宜蘭縣永樂國小、南投縣原聲國中小、彰化縣埤頭國中、三條國小、雲林縣東興國小、臺南市菁寮國小、臺東縣大武國小、金門縣金寧國中；「素養教育種子學校」4所：新北市三芝國中、桃園市大坡國中、苗栗縣蓬萊國小、屏東縣餉潭國小，未來一學期實作後將有望提升為典範學校。

「未來素養學堂計畫」積極媒合企業 ESG 資源參與。第四屆贊助單位包括，台積電慈善基金會、王雲五基金會、精誠資訊、鈺祥企業、順發電腦、宏遠證券、冠德玉山教育基金會、研華文教基金會。企業的贊助支持，除了整體支持50所偏校推動素養教育計畫，更進一步認養支持偏校，幫助偏鄉學童提升核心素養和自主學習能力，因應未來快速變動的社會。