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苦無室內大型集會空間！ 大里立新國中活動中心暨地下停車場今上梁

  • 中時即時 潘虹恩
台中市多局處推動大里區「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」，29日舉辦上梁典禮，預計今年10月底完工，改善校園環境也一併舒緩周邊停車需求。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）
台中市多局處推動大里區「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」，29日舉辦上梁典禮，預計今年10月底完工，改善校園環境也一併舒緩周邊停車需求。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

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台中市大里區立新國中缺乏室內大型集會空間，每逢舉辦典禮、演藝活動等僅有運動場或風雨球場能使用，台中市多局處推動「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」，29日舉辦上梁典禮，預計今年10月底完工，改善校園環境也一併舒緩周邊停車需求。

立新國中缺乏室內大型集會堂，無論師生與社區集會、典禮及演藝活動等，只能利用運動場及風雨操場舉辦，需面臨風吹日曬雨淋，較為不便。台中市教育局、交通局共同推動大里區「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」，並委由建設局施作，29日舉辦上梁典禮，預計今年10月底完工，未來將同時增加校園活動場域及停車空間，打造共享公共建築空間。

建設局長陳大田說明，「立新國民中學活動中心暨地下停車場工程」經費為2億9852萬元，興建地上1層為多功能綜合球場、展演舞台，地下2層為停車空間等，總計可停放149輛汽車，含無障礙車位3輛、親子車格3輛及低碳車位18輛等，將可大幅舒緩周遭停車空間不足的情形。

陳大田也說，活動中心基地位於學校內，規畫時已考量師生安全，將停車場車輛出入動線與師生上、下學動線明確區分，且民眾出入口動線採獨立連接至人行道，以利維護校園安全。

台中市議員張芬郁表示，民進黨總統當選人賴清德日前在台中市感恩餐會中承諾「會支持台中市的建設，希望中市府提出好的建設，跟中央對接」，希望盧市府團隊「積極迅速確實」提擬計畫爭取補助。

她並表示，立新國中停車場獲中央前瞻預算補助7631萬，只要是好建設計畫，地方中央一起努力，絕對可以打造更宜居的大台中。此外，她也提到大里霧峰缺乏停車場，交通局擬提出校園車位共享，希望參考學校意見共同合作，盡速進行。

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