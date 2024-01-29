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智冠換股案 網銀聲請「定暫時狀態處份」 遭駁回

大股東網銀對智冠聲請「定暫時狀態處分」，29日商業法院裁定出爐。圖／本報資料照片
大股東網銀對智冠聲請「定暫時狀態處分」，29日商業法院裁定出爐。圖／本報資料照片

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智冠（5478）與榮剛（5009）去年底達成換股協議，大股東網銀對智冠聲請「定暫時狀態處分」，29日商業法院裁定出爐，智冠晚間發布重訊表示，智慧財產及商業法院113年度商暫字第1、2號民事裁定，網銀的聲請均駁回。

根據智冠的重訊指出，股東網銀公司就智冠董事會決議換股案，向智慧財產及商業法院提起「定暫時狀態處分及緊急處置之聲請」，經商業法庭審認網銀公司「未釋明本案勝訴可能性」、「本院權衡處分與否對兩造損害之可能性程度，暨對公眾利益之影響，難認有保全之必要性。」駁回其全部聲請。

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