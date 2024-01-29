臺銀2023獲利年增160％ 董座呂桔誠：今年努力再創佳績

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臺銀董事長呂桔誠於「墨香揮毫喜迎春」新春揮毫活動受訪時指出，臺銀2023年稅前盈餘逾新台幣284億元，加計政策性任務，獲利達384億元，創下新高；對於今年目標是否再創高，他表示將繼續努力。另外，2月1日起臺銀將開放臨櫃換新鈔，目前營業據點ATM也都有部分備妥新鈔，民眾可以先行換鈔。

臺銀今（29）日舉辦「墨香揮毫喜迎春」新春揮毫活動，呂桔誠受訪時指出，在龍年套幣圓滿配售完畢後，針對農曆新年民眾都需要的新鈔，臺銀也有完整規劃，今年提前於各營業單位配置有放新鈔的ATM，提供民眾提前換鈔，以紓解2月1日後臨櫃排隊換鈔的人潮，而2月1日臺銀也會在各營業處廣設換新鈔的專屬櫃檯。

2023年國銀整體獲利良好，關於臺銀2023年的獲利，呂桔誠指出，臺銀稅前盈餘約284.5億元，加上政策性任務99億元，共約384億元，這已經是史上新高，更比前一年的192億元成長約160％、寫下「more than double」的好成績。

另外，在資產品質上，臺銀至去年底的逾放比已經低於0.1％、降至0.08％，備抵呆帳覆蓋率為1726％，呂桔誠表示，這代表臺銀在值與量上都「脫胎換骨」，感謝同仁的努力，也讓大家都能放心。至於今年臺銀是否會將目標設定為獲利再創高，呂桔誠說要「繼續努力」。

由於公股金、銀在2023年大多表現不錯，外界也關心加薪和獎金待遇，呂桔誠指出，依據臺銀、土銀的純公股相關規定，因去年已經進行調薪，今年不會調薪，但是會提前在今年中評估去年與今年上半年的績效，並且反映在明年的薪資上。