賞櫻趣！淡水天元宮三色櫻盛開 星級飯店推住宿兼賞花、泡湯吸客

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又到了櫻花盛開的季節，被稱為「全台最美寺廟櫻花」的淡水無極天元宮，山頭大片粉嫩花海搭配寺廟，構圖有如日本美景，吸引眾多遊客前來朝聖。鄰近天元宮的淡水福容大飯店，趕搭櫻花熱潮，祭出「櫻花假期」住房專案，最大亮點為專案房客可入住海景豪華客房，搭乘「賞櫻專車」到天元宮賞櫻，省去來回奔波的麻煩，吸引不少民眾搶訂，業者表示住房率提升了2至3成。

無極天元宮園區三色櫻正盛開，彷彿為整個櫻花季暖身，而粉白的吉野櫻花期將慢1個月，距天元宮約15分鐘車程的淡水福容大飯店，把握最佳賞花期，限時推出「櫻花假期」，即日起至2月2日，雙人二天一夜入住海景豪華客房一泊一食，專案另含泡湯、品茗、搭賞櫻專車，優惠價5200元。除了賞櫻，淡水福容大飯店有高純度的黃金美人湯，離塵不離城的地理位置與便利交通，是不少人北台灣泡湯的口袋名單。

淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，為開春求得好彩頭，今年櫻花季活動從2月5日起至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分，在無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，映襯在櫻花樹上，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於粉色櫻花花海中。新北市政府也呼籲春節期間人潮眾多易塞車，民眾可多搭乘大眾運輸系統前往天元宮，走春賞花同時來個捷運輕軌一日遊。