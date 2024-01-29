良品鋪子進軍台灣 春節推出三大熱銷口味

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中國連鎖零食巨頭良品鋪子，自2006年從武漢街頭成立第一家門店已達17年，精選全球32大產地食材，超過1000種產品，口味豐富多樣化，受到眾多戲劇與明星追捧，創下熱銷千億包佳績。今年良品鋪子進軍台灣，讓零食重度愛好者可更優惠價解嘴饞。

「良心的品質，大家的鋪子」良品鋪子提供高品質零食食品，用美味感動世界，自2015年起蟬聯中國零食銷售冠軍，是中國零食的首選。

上千種產品不知道怎麼下手，三大人氣口味不能錯過。「手工花椒鍋巴」選用大紅袍花椒，脆而不硬，椒香酥麻在舌尖翻騰；獨特的「蟹黃味葵花子」，粒粒飽滿的瓜子仁，融合蟹黄的精髓，鹹香酥脆，讓人欲罷不能；無添加人工製糖的「酥脆小棗」則選用優質新疆生棗，5斤才能製作成1斤，原汁原味自然果甜，一口一顆剛剛好。

這幾年陸劇橫掃亞洲，總是能看到男女主角開箱良品鋪子的熱銷商品，甚至穿越到古裝劇裡，如《烈火如歌》的迪麗熱巴，研發出在堅果撒上海鹽成為當時流行吃法，還有《為了你我願意熱愛整個世界》的鄭爽吃了堅果後就停不下來，以及《橙紅年代》陳偉霆更是被觀眾點讚「開心果演技」，現在不用再羨慕這些電視明星了，今年良品鋪子台灣旗艦店陪您度過春節假期，過年送禮大方有面子。選購連結：https://shopee.tw/thearomaco