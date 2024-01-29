「感動龍」陶博開展！ 千件作品展現台灣鄉鎮美力

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新北市鶯歌陶瓷博物館與學學文化創意基金會共同推出「感動龍—陶博特展」，由北台灣43所國中小學校的學子們，以家鄉文化元素為靈感，運用215種色彩呈現師生對於北台灣自然風景、建築古蹟、族群特色、地方產業等文化觀察，創作千件「小感動龍」，即日起至4月14日於陶博館1樓大廳盛大展出。藝術家莊普、吳炫三、黃文暉、謝牧岐、蕭筑方創作的「大感動龍」也同步開展。

陶博館館長張啟文表示，陶博館與學學文化創意基金會合作「藝起來學學」文化色彩計畫今年邁入第五年，孩子們充滿創意的作品總是一年比一年令人驚豔，每年特展期間透過陶博館與學學合作校外教學活動，邀請學童從觀賞作品之中，激發對藝術的喜愛與熱情，使孩子持續建構出對台灣文化的自信。

本次參與計畫的偏鄉學校是位於新北市雙溪的上林國小，以「彩龍話上林」為主題，為期三個月的文化色彩暨彩繪課程帶領孩子走訪社區與採集色彩，發現雙溪區5個具代表性的地方故事及其代表色彩，包括號稱「雙溪三寶」中的「野薑花白」、「毛蟹棕」、雙溪老街百年老店－林益和堂中藥行的「藥材櫃黑」、保存近二百年的雙溪信仰中心土地公廟「屋頂紅」，及在地鳥類「台灣藍鵲藍」。

學童們從課程中不但認識雙溪生態環境與人文風貌，更將在地觀察與感受轉為創作靈感，並以陶瓷彩繪創作呈現家鄉的特色與美好，其他還有來自新竹市、新竹縣、台北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等的「小感動龍」一同快意舞動台灣之美。

「感動龍—陶博特展」展覽期間將規畫約1300人次參與計畫，邀請師生至陶博館校外教學，及舉辦弱勢團體公益彩繪課程，並在2月13日大年初四推出「新年特別課程：小感動龍彩繪」，由色彩講師帶領色彩賞析引導多元美感創作，歡迎有興趣的一般大眾或親子報名參加，當天即可帶回彩繪作品，留下新年美好回憶。