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中菲行布局資安有成 通過ISO轉版認證

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中菲行（5609）今（29）日宣布通過ISO 27001：2022的轉版認證（ISO27001：2022 BSI Certification N0. IS 743553），代表中菲行在資訊安全領域的表現，ISO 27001是國際標準組織（ISO）發布的資訊安全管理體系標準，是全球公認的信息安全管理最高標準之一。

中菲行應對不斷變化的外部環境威脅，以虛擬數位平台發揮競爭力，透過資料庫，以雲端數據分析瞭解客戶需求，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈服務，達到訊息一元化及數位化，強化操作及管理效率，降低營運成本、提高獲利。

面向客戶的線上服務，中菲行持續升級MyDimerco平台，導入Purchase Order Management System，由客戶的物流承攬服務，延伸到客戶與供應商間的採購訂單、供應商績效管理、商品管理與物流成本分析等，提升客戶對於中菲行服務的黏著度，MyDimerco平台也擴充了線上訂艙、客服等服務，提供結合線下實體與線上虛擬的服務。

展望未來，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將持續發揮功效，強化業務擴展的能力，並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力，獲利可期。

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