外資增持 強勢電子股出列

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美股領頭衝關，道瓊、費城半導體指數創下新高，紛紛收復2022年1月升息前的高點，使得外資在元月以來也出現認錯回補行情，推動加權指數續創高。

根據口袋證券統計，雖外資先賣在買，但自去年12月以來增持的電子股，籌碼穩定，股價逐步朝2022年18,619當月高點挑戰。

台股在1月震盪超過800點，隨後外資轉賣為買出現認錯回補行情，加權股價指數近期挑戰18,000點。口袋證券統計，雖外資先賣後買，但自2023年12月以來，外資持續增持的前十檔電子股中，股價元月有撐，已逐步朝2022年高點18,619點時價格靠近，價格差距在10元以內。

從外資在去年12月以來增持的10檔電子股來看，有台積電、力基電等半導體股，昇陽半導體、南茂、弘憶股AI概念股，以及基期較低的群創、友達面板股、PCB的欣興、景碩等，低基期股以及AI概念股在外資近期買盤簇擁下，本月的股價有撐，大盤挑戰萬八大關時，這些股票本月創下的高點與2年前台股歷史高點18,619當月高點相比，部分股價差距僅10元之內。

口袋證券總經理林聖哲表示，在證券交易的市場中，資訊龐雜、法人影響力大，做為台灣第一家純網路證券商，更致力提供即時、有用的股市資訊APP，協助投資人具備完善的交易工具，縮短資訊落差，更完整呵護自己的投資口袋。