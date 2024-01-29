龍年賀歲 上海商銀發財金、發財水大放送

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上海商銀(5876)於新春期間特別舉辦「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，龍年將至，為了感謝廣大客戶的支持，並延續兔年廣受好評的銀行首發錢母熱潮，上海商銀再次針對高資產客戶發行龍年錢母，上海商銀今年的錢母以祥龍與牡丹為設計主軸，搭配今年即將落成啟用的新鑽石總行大樓圖樣，象徵龍華富貴（諧音「榮」華富貴）吉祥又喜氣。發財金的部分則以吉祥物Pukii及CB超人搭配龍年造型，一起祝福客戶龍年大吉，福氣圍繞，財運滾滾來。

上海商銀掌上銀APP目前獲得網友票選為前十大好用的網銀APP，透過指紋、人臉等生物辨識快速登入、快速交易確認功能，輕鬆收付款，使用上更為便利，讓民眾在新春期間理財更加得心應手。此外，從辦年貨到存紅包，上海商銀推出一系列的好康，針對年貨採買的部分，上海商銀與南農電舖合作，讓民眾採買年貨免出門，結帳時只要選台灣Pay，還有好禮享不完。

另外，小店家想要接受市面上眾多的行動支付，不用再申請一堆QR Code，只要申請一個「TWQR」條碼，就可以一應俱全。上海商銀數位帳戶，開戶就有新台幣20萬元的額度可享1.96％優利活存，只要用數位帳戶設定信用卡代扣繳，或有1,000美元以上的外幣存款，限額還能提高到等值新台幣30萬元，過年的紅包當然是存起來賺利息，讓紅包越來越大包，更方便的是小朋友只要七歲以上領有身分證，都可以線上辦理上海商銀數位帳戶開戶。

「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，從即日起至2月23日，只要到上海商銀全台任一分行，出示上海商銀ATM金額1,000元（含）以上提款／轉帳、無卡存款、跨行存款、行動提款不限金額交易明細表、掌上銀APP轉帳交易結果頁、全球一路通APP登入系統畫面或上海商銀LINE好友的兌換券，皆可兌換發財金或發財水一份，數量有限，送完為止。