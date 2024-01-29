一銀行與財神廟「雙財庫」加持 富貴米及發財錢母限量送

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迎接農曆春節(甲辰年)到來，第一銀行特別準備「小粉獅富貴米」及「富貴龍來發財錢母」贈送客戶，不但增添年節喜氣，也象徵龍年好運到。民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將富貴米或發財錢母帶回家，數量有限送完為止。

第一銀行近年推出金庫加持過的「招財米」、「祈福米」及「開運福米」深獲民眾喜愛，今年再特製限量五萬份的「小粉獅富貴米」，嚴選臺灣在地好山好水孕育出的臺東縣關山米，在發放春節招財小禮的同時，也善盡企業社會責任，以實際行動為臺灣這塊土地盡一份心力。

「小粉獅富貴米」外觀以廣受客戶喜愛的第一銀行「小粉獅」及家族成員，搭配應景圖騰，象徵龍年躍進富貴門，歡歡喜喜迎好年。接著選定吉日吉時先放入第一銀行金庫加持，再透過同仁祈願祝福，才將「小粉獅富貴米」送到客戶手中；帶回家後可放在家中財位或辦公桌，就可迎來好財運；另外可將「小粉獅富貴米」放進米缸摻一摻，每天取出一點富貴米與自家米飯一起烹煮食用，就能新春大吉鴻運開，福照家門萬事興。

1月25日至2月15日間，只要是第一銀行存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務(例如：臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP)、完成行動支付(例如：台灣Pay)綁定，且加入第一銀行Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務(例如：申辦信用卡／申購黃金存摺／基金／e-First智能理財／外匯／開立iLEO數位存款帳戶等)，即可將「小粉獅富貴米」帶回家。

另，第一銀行「富貴龍來發財錢母」已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福龍年正財、偏財「龍」總來。