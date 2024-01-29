遠東商銀Bankee社群銀行推出滿滿新年理財優惠

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遠東商銀Bankee社群銀行推出「Bankee紅包龍給你」，首次登入Bankee APP就送488元，春節期間推出限定活動，2024年2月7日至2024年2月11日，完成指定任務可抽最高8,888元。

Bankee社群銀行提供1.31％活存利率無上限，迎接新年也推出外幣活存超優利，外幣數存帳戶美元年利率3.6％，首次換匯可再享現金禮。凡Bankee外幣數存帳戶客戶，即日起至2024年2月29日止，使用Bankee APP完成首次換匯交易，即可享首次交易禮50元。

此外，2024年2月1日至2024年3月31日於Bankee APP上設定eACH授權扣款服務，另加碼回饋現金100元（每人每戶限回饋乙次），每月還可享一次扣款手續費回饋，最高回饋120元。

Bankee信用卡新戶享體驗期間海外3％，國內1.2％現金回饋無上限。即日起至2024年6月30日，再提供超優新戶加碼禮，新戶透過指定連結申辦Bankee信用卡，於指定特店消費累計滿600元以上，即享300元刷卡金現金回饋，指定通路特店五選一(網路購物、旅遊消費、刷卡加油、外送美食、咖啡消費)。

有資金需求，但貸款時面臨高利的族群，可來試試Bankee提供的「挑戰型信貸」，只要在貸款期間準時還款，即可拿回已繳交半數利息，等於打破階級限制將利率減半，也等於是在還貸期間存錢，貸款還清後可獲得一筆可靈活運用的資金，重新出發。