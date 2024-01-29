越南成美國《晶片法案》首要注資目標

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訪問越南的美國特使接受日媒專訪指出，越南已被列為美國《晶片法案》首要資助對象之一，準備注資越南晶片業。他也呼籲河內當局應把握華府降低對中國供應鏈依賴的契機，為關鍵產業引進外資。

負責經濟成長、能源和環境事務的美國副國務卿費南德茲（Jose Fernandez）告訴《日經亞洲》，美國《晶片法案》鎖定越南在內的7國為資助目標，越南應把握機會，及早吸引外資投資乾淨能源、電動車及電池所需礦物等關鍵產業。

美國係根據經濟合作發展組織（OECD）的建議，將《晶片法案》的援外資金做分配。OECD的調查包括徵詢企業，了解越南發展半導體產業的需求，好比人才培訓。

費南德茲受訪表示：「我們列出可望因我方資助受惠的國家名單，越南是我們首要考慮的國家之一。」

費南德茲透露，他也和越南官員討論到再生能源議題，提及許可問題可能有礙美國多達80億美元的投資，尤其是那些承諾非乾淨能源不用的晶片業者。

出訪越南的費南德茲26日在河內召開記者會，被問及美國企業投資越南的意願時，他聲稱連同半導體業者在內的15家美國公司，表達投資越南乾淨能源基礎設施的興趣，投資額達80億美元。

但這取決於越南制定再生能源法規的進度。當局雖積極招攬晶片業者進駐越南，也想提振再生能源產業，卻遲遲未通過法規允許擴大太陽能和陸上風電產業，並開發越南迄今仍欠缺的離岸風場。

越南官員則敦促美國，將越南定位為市場經濟體，以降低出口到美國貨品的關稅。

越南是全球主要電子產品、服飾、食品出口國，在美國尋求供應鏈與中國脫鉤上扮演關鍵角色。另據美國地質調查局資料，越南稀土儲藏量排全球第二，僅次於中國，但可開採量無法確知。

中國仗著低成本生產優勢，數十年來主導稀土市場，被美國視為戰略罩門，華府加強稀土布局以突破中國壟斷局面。