大手筆！華固2024年推案可望挑戰500億元

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營建股「EPS獲利王」華固（2548）今（29）日召開董事會決議，為因應2024年土地開發計畫，董事會授權董事長於75億元內，全權處理台灣全區土地開發事宜；華固目前手中土地存量已多達1,022億元，其中2024年推案計畫，也可望出現大手筆！依請照進度，有機會將首度挑戰500億元的大量，推案時間集中在第3季。

華固2023年在4筆新案交屋認列下，全年大豐收，前3季EPS已達7.62元；營收累計達158.05億元，刷新歷年第二高紀錄，年增率達6.41％。法人估計，全年可望賺進第11個股本，創下連續5個大賺1個股本的新紀錄。

隨著現金大量回收，華固也積極伺機購地，今天董事會決議，授權董事長在75億元額度內進行全台購地計畫。

相較於近10年來董事會決議的授權額度，約在45億元~70億元之間，今年的購地金額是近10年以來公告年度購地額度最大手筆。

華固建設總經理洪嘉昇表示，每年華固執行購地計畫，都謹慎且落實，每年也都積極布局土地開發計畫，若遇有適度土地，華固還是會另行召開董事會決議購地事宜，因此公告出來的額度，並非每年實際購地金額，只是程序上必須由董事會先決議通過。

展望今年華固營運計畫，洪嘉昇表示，「華固中原置地」商辦案預計6月可望完工交屋，總銷52億元，目前扣除工業區立體化方案5年不能轉售的面積，華固已售達9成，預計入帳後可望認列業績；另外，總銷29億元的「華固文臨」也將完工交屋，為今年預計加入完工入帳的2大新案。

洪嘉昇指出，目前華固在手土地存量達1,022億元，2024年預計推出的新案，除總銷103億元的台中水湳首發案「華固頂匯」、44億元大直「合璞案」、59億元「信義光復案」及255億元「正大北投案」等4大案，總銷達461億元之外，三重仁義街案也有機會在第3季取得建照，因為請照程序中並毋需都審，因此進度比預期中要快，屆時則可望推出，總銷約44億元。估計全年推案量，有機會首度叩關500億元。

洪嘉昇表示，目前華固正施工中新案，總計有9大案同步進行中，提供未來4年業績所需；至於推案時程，較集中在第3、4季。