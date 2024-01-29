明志科大 職人咖啡設備 簽署產學合作案

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亞洲物聯網聯盟、台灣愛咖啡推廣協會、職人咖啡設備、大佳雲端科技、明志科技大學工業設計系共同合作舉辦烘豆機設計競賽，計畫擬結合明志科大四技部大二產品設計課程來實施，課程以烘豆機設計為設計專題主題，期待透過學生創意，能在烘豆機設計領域開創出不同設計火花，並對台灣咖啡產業注入新的願景。

本計畫是結合課程舉辦烘豆機設計競賽，課程對象是工設系大二學生，課程約有45位大二生選修，有四位指導老師合授，預計以兩人一組，大約可分成22組，每位老師帶5~6組左右進行烘豆機設計，初賽會有22件提案，從22件提案挑出12件作品進入決賽。進入決賽後，進行IoT產品設計教學及指導，讓學生作品可以更具體化，決賽時會要求學生製作產品模型及呈現部分烘豆機機能。

「亞洲物聯網聯盟」結合學校與產業資源，將國人自製的智慧烘豆機正式邁入第二代設計，也提供「明志科大」師生共同參與設計學分學程競賽，未來將舉辦跨領域、跨校、跨國合作競賽，期許台灣學子能創造更多優質產品，並能轉為上市商品，進而進軍國際市場，為國爭光！本次學期學分學程競賽，感謝最大贊助商「職人咖啡設備」，以及共同參與的「台灣愛咖啡推廣協會」與「大佳雲端科技」。

「職人咖啡設備」一間創新咖啡設備品牌, Orbiter Roaster 1.2kg 無線觸控智能咖啡烘豆機為主打產品。圖/大佳雲端科技提供

關於【職人咖啡設備】:

「職人咖啡設備」一間創新咖啡設備品牌, Orbiter Roaster 1.2kg 無線觸控智能咖啡烘豆機為主打產品, 於台灣設計研發製造, 能夠連接手機平板APP操控, 手動/全自動實驗及複製咖啡烘焙曲線。超熱風加熱搭配包覆式電熱, 能夠輕鬆實現極淺焙, 呈顯咖啡產地風味，鎖定精品咖啡店家及自家烘焙玩家。

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