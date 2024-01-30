19歲泰晶殿芳療老師 輕鬆學習百萬年薪冠同學

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在互利共好的價值觀下，泰晶殿積極推動同仁提升，去年啟動「芳療老師計劃」，聘請SPA業界名師進行培訓。通過認真的培訓，多數的同仁順利晉升為「芳療老師」，以及「特級」和「優良」，展現了他們的用心與努力。公司透過上聘典禮表揚優秀芳療師，鼓勵自我提升，並分享成功心得。公司強調培訓過程是最佳動力，僅一年時間，連19歲的社會新鮮人，透過培訓成為芳療老師，輕鬆領取百萬以上年薪。喜迎疫後復甦，康博集團千人大徵才，包括泰晶殿spa、美加醫美、康博診所、法布甜，提供近千個職缺。

康博集團在過去幾年持續成長，沒有任何減薪、裁員，甚至在疫情期間包括泰晶殿spa、美加醫美、康博診所、法布甜都榮獲金舶獎，進入總統府領獎。今年，泰晶殿大幅調升薪資與福利，首創保障無工作經驗者月薪4萬元起，每年提供出國旅遊的徵才計畫，打破了行業低薪就業環境。泰晶殿長期與大學合作，提供新鮮人專業培訓，全額補助學習費用。在福利方面，公司提供安心、安全的工作環境，透明的升遷機會，年年出國旅遊，同仁餐廳，同仁宿舍等多元福利。

今年，公司再次啟動培育百位優秀同仁晉升芳療老師計畫，提高技能，服務加值，並提高服務分紅。泰晶殿秉持經營理念，致力於所有同仁都有「高專業、高收入、高社會地位」的目標，共創健康、幸福的人生。