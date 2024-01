Sweetheart deal可不是什麼情人間的交易！

Maggie的外籍同事要租房子,透過Maggie的介紹, 找到了一個地段不錯,裝潢設備都很新的公寓,最重要的是,房租還不貴。外籍同事向Maggie說:

It’s a sweetheart deal.

"No, no, no. It’s not my sweetheart! "

Maggie以為sweetheart deal是指情人之間的交易,趕快否認。兩個講來講去,雞同鴨講。

來看看幾個和交易相關,可能會搞錯的句子。

1. It’s a sweetheart deal.

(你以為) 情人之間的交易。

(其實是) 私下協議。讓人無法拒絕的優厚條件。

Sweetheart是「心上人、甜心」,老美喊另一半的時候,經常用的字。兒時的青梅竹馬也可用這個字,例如:She was John's childhood sweetheart. 她是約翰的青梅竹馬。

Sweetheart deal指「私下交易」,經常是有一方做了很大讓步,讓另一方得到很大利益的那種交易。所以有時也指不合法的交易。

He got a sweetheart deal on the new job because he knows the manager. 他因為認識主管而在新工作中得到了優厚的條件。

2. This works like a charm.

(你以為) 這很迷人。

(其實是) 這超管用。

Charm除了指「迷人」,可以指「符咒」或「魔力、魅力」。works like a charm即是表示某件物品十分好用、有效,就像被下了魔法一般。

Work like a charm在辦公室也用得到,例如:

例:The new sales program has worked like a charm. 新的銷售計劃非常奏效。

3. That’s a steal.

(你以為) 那是贓物。

(其實是) 那真划算。

A steal並不是指東西是偷來的,而是藉此誇張地形容一樣東西的價格低到讓人覺得像是自己偷來的、不用錢。

例:I picked up a new iron in the sale - it was a steal. 我在拍賣時買了個新熨斗——非常便宜。

本文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。