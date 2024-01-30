年過四十要活得「任性」一點 壓力是致癌最大原因

我每天都要面對癌症病患，詳細詢問關於病患的一切。很多人到這時候才想起，過去有一段時間，勉強自己忍受「討厭」或「非常辛苦」的事。當中有很多人說，或許在他們心裡認為討厭的感覺是可恥的，而將這種感覺塵封在內心深處。因此，能真實感受討厭的感覺，同時改變想法和心情、減輕壓力的病患，治癒率都會明顯提升。

對討厭的事說「不」的確需要勇氣，尤其是責任感太強的人，很容易覺得不好意思，認為這不是成熟的大人應該有的作為，但這種想法會造成自癒力下降。很多癌症病患或癌症生還者告訴我，「做想做的事」、「盡可能讓自己不去做討厭的事」、「不要太過忍耐」，都是提高自癒力最強而有效的方法。

在癌症病患的相關資料裡，「好人」並不長命。我仔細詢問病患後發現，在很多病例中，壓力是導致癌症發生的最大原因。這些人在生活中恐怕都比較被動，想法也比較消極，因此對身體造成相當大的影響。

不太會說「不」的人，對周遭的人來說當然是件好事，因為表示配合度很高。不願意表達自己的意見，就不會與周圍發生衝突，表面上看起來似乎很棒，但事實上這些人背負的壓力很大，對身心的負擔遠超過自己的想像。

基本上，每個人的意見本來就不會與他人總是一致，經常壓抑自己的想法，就容易轉為慢性壓力。無法有自己的主見，最後只能被他人左右，很容易步上由他人決定的人生道路。

當然，過度的自我主張，會導致與他人的衝突不斷發生，並非良策。但持續扮演好人的角色，只會讓各種壓力累積到自己身上，嚴重危害身心健康，當然會導致自癒力下降。

對年輕人而言，有一點壓力是人生的辛香料，但這種說法不適用於四十歲以上的人。對年過四十的人來說，盡可能妥善處理生活中的壓力才是聰明的。當身體到了開始走下坡的年紀，委屈、忍耐、堅持、努力和競爭，都會對身體產生不良作用；人情、守約、責任感和義務也會造成自癒力下降。

隨著年紀增長，或許可以把自己想成是施壓的那一方，可以任性的以自我為中心生活。能這樣想的癌症患者，的確活得比較久；臣服於主治醫生的壓力，照單全收的癌症病患，結果都不太好。

在珍惜「討厭」這種感覺的同時，也要認真看待「想要」的心情。

非常重視「必須」這種想法的人，罹患癌症的比率高得嚇人，因為他們總是被強烈的使命感所驅使。「一定要這樣！」、「非得這樣才行！」、「應該要這樣！」等，這些句子老是出現在病患的談話中。將「必須」的想法改變為「想要」，就能提高自癒力，這是癌症的治癒過程中必須的步驟。

實際上，將「必須」的想法轉變為「想要」，通常在癌症癒後會有更明顯的改善。就算遇到討厭的事情，也因為強烈的責任感和使命感而忍耐，這種個性會產生慢性壓力，也是很容易理解的。

盡可能避免去做討厭的事，將想做的事放在第一優先，讓自己習慣這樣的思維，同時也能獲得別人的認同，這是提高自癒力非常重要的一點。這麼一來，來自他人的壓力就會減少，有助於提升自己的自癒力。

這是我個人的印象，在癌症病患中，尤其是惡性淋巴腫瘤、乳癌和肺癌的病患，有很多患者都是為他人（家人、公司、社會）而活。他們的責任感比一般人高出一倍以上，很能忍耐、完美主義，這些都是他們共同的特徵。或許他們堅信為別人而活，才是正確的生存方式，不難想像這樣的生活方式，會變成慢性壓力的來源。幾乎所有案例的背後，都有符合這些條件的故事。