甲辰龍年 新春年節開運必修

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除殘 除舊布新 接天心開運法

除舊布新為的就是調整磁場，迎接新年新氣象的好運勢。在風水學上的「大掃除」被稱為「除殘」，是「接天心」的必須前置作業。

絕佳「除殘」日期分別如下：

1.陽曆1月27日星期六（臘月十七日），「除日」是最好袪除晦氣的日子，除舊的效果更加理想，而布新的能量也會更強大。時間：「申時」為佳（下午15點15分至16點45分）。方位從「正北方」開始。

2.陽曆2月1日星期四（臘月廿二日），「破日」。時間：「巳時」（早上9點15分至10點45分），方位從「正東方」開始。還有「未時」，下午13點15分至14點45分，方位從「正北方」開始。

3.陽曆2月4日星期日（臘月廿五日），這一天是「立春」，代表一年的開始，對於除舊後迎接新年，具有強大意義。時間：「辰時」（早上7點15分至8點45分），方位從「正南方」開始；「巳時」（早上9點15分至10點45分），方位從「東南方」開始。

送神 送百神上天 務必謝太歲

送神就是恭送家中祭拜的神明回返天庭述職，早期「送神」指的是送「灶神」。在臘月廿四日將「灶神」送上天述職，現在的「送神」成為了「送百神上天」。有安太歲的人，也須要到廟宇「謝太歲」。「送神早，接神晚」因此習俗上的送神日與時間，通常會在臘月廿四日的清晨，甚至於「早子時」（0點至1點）。

吉利時間：陽曆2月3日星期六，陰曆臘月廿四日。除了子時（0點18分），還有午時（11點15分至12點45分）。

清魨 清掃佛龕 壓寶招來好運

將神龕上神明與祖先的香爐請下，佛龕清掃一番，再將香爐內的香灰用磁湯匙掏出，千萬不可將香爐倒扣，「倒爐」代表「傾家蕩產」。篩掉香腳殘渣，留下三分之一舊的香灰，篩過後再加上新的香灰。過程中香火不能熄滅，因此建議最好使用環香。

壓寶招好運：在香爐底下放12枚硬幣，一正一反緊密排列，代表四季進財，月月平安，日日興旺，八方迎貴，招財納福。

吉利時辰：廿四日送了神即可開始，最為吉利的日辰有：2月4日星期日巳時（9點15分至11點45分），這天是立春，具有啟動新年新氣象的意義；2月5日星期一午時（11點15分至12點45分)；2月9日（臘月卅日）除夕的酉時（下午5點15分至6點45分），這是特殊時間，是讓2023年運勢超背的人使用的，一般人沒必要請不要選用。其他吉利時辰為巳時（9點15分至11點45分）。

照虛耗 續旺氣 點旺宅長明燈

不論2023年過得如何，也不論過去「八艮運」20年間過得如何，還是有須要延續的旺氣，因此這一年的「照虛耗續旺氣」就變得十分重要。想啟動未來20年的好運勢，建議除夕夜開燈之後就一直開到年初五，初六天亮再關閉，在客廳與玄關保留一盞燈，一盞可以旺一整年，一整個元運的「旺宅長明燈」。

接財神 三元吉時 旺運又旺財

2024是個難得一見的「天星大轉移」，元運更迭是其中之一，冥王星的過宮是另一個轉移。這一年的「接天心」要虔誠、認真、用力、用心地執行。「元」代表好的開始，除夕晚上0點整，是一年、一月、一日的開始，也是專家高人所說的「三元及第」大吉時，三元指的是「歲之元，月之元，日之元」，今年多了「元運之元」成為「四元及第」。

「三元吉時」也是接財神的時刻，迎接元運氣場達到旺運、旺財、旺宅的吉象。不管人在哪裡，家中、外地都要執行，啟動一整年好運氣。在家門口、前陽台雙手合十默拜（外面空地則以向東北方為佳），誠心祈禱許願，並迎接財神入宅，有點香就將香插在屋宅的財庫位或佛龕香爐。

財庫位如下：坐西北向東南–（東北方）。坐北向南–（西南方）。坐東北向西南–（西北方）。坐東向西–（北方）。坐東南向西北–（西南方）。坐南向北–（西方）。坐西南向東北–（東南方）。坐西向東–（北方）。

元旦焚香開門出行 初一走春 逢人道恭喜

焚香開門：亦即「開財門」，其實在除夕夜24點（正月初一日零點）的「三元吉時」的放鞭炮許願就已經執行。

焚香關門：取酉時拜拜關門，是為了將已經接收的好運與財富，收藏在家宅中，享用一整年。

走春：2024年的大年初一是「甲辰日」，也是「太歲日」。這一天出現的「歲德吉星」與「天貴吉星」併臨的大吉日，再加上「正官星」與「食祿星」暗中護持，這一天的「出行」等於在迎接福氣、貴人、事業、財運，讓家宅興旺，家人健康順遂。

出行：大年初一的第一趟出門，亦稱為「走春」、「走喜神方」或「行大運」，至少走365步以上，代表好運一整年。逢人道恭喜，大年初一得到路人的恭喜回應，代表貴人充滿，具有「心想事成，旺財旺運」的吉利之應。此法十分應驗，想好運旺旺來就一定要執行。

出行吉時和方位：

1、卯時（5點15分～6點45點）人緣福祿時：方位：西北方「開門」，也是太歲星的「長生方」，又是九星「文昌財神方」，此方出行代表事業貴人明顯，大利家運與健康，財運興盛繁榮。向西北方行走大約365步之後，轉往正北方和東北方，迎接「太歲喜神」和「天乙貴人星」，讓宅運、財運與事業運旺盛一整年。

2、巳時（9點15分～10點45點）食祿生財祿時：方位：正北方「開門」，也是太歲星的「將星方」與「歲合方」，又是九星「大財富星」飛臨的位置，此方出行代表鴻圖大展，名利雙收。向正北方行走大約365步之後，轉往東北方，迎接太歲「天乙貴人」、「福星」與「喜神」，讓貴人福星能量旺盛一整年。

3.申時（15點15分～16點45分）祿馬財神時：方位：正東方「開門」，也是太歲奇門「太乙方」，又是九星「官貴星」飛臨的位置，此方出行代表興家創業，子女運特佳，貴人滿滿，招賢納士與名利雙收。往「正東方」行走365步之後，再轉往「東南方 」，然後到「正南方」廟宇拜拜，創造「開疆闢地」的大能量。如果你想突破現況，想翻轉大未來，這個時辰的「奇門遁甲」走春秘訣，一定要老實執行。

接天神 初四接神 甲馬顯神威

年初四日是迎接天神回到凡間繼續考核人間善惡的日子。俗云「送神早，接神晚」，因此接神時間大部分在傍晚時刻。

不管讀者們用什麼樣的金紙，一定要記得加上「甲馬」，讓神威更加顯著。

祭財神 初五送窮日 垃圾清出門

初五日俗稱為「送窮日」，將過年期間所累積的垃圾送出家門。

在習俗上，初五才是接財神的日子，不過由於為了提防給別人先接走了，於是一家比一家早，就出現了筆者前述之除夕夜的「接財神」動作。

開張、開市拜拜 奇門遁甲擇吉 事業亨通

許多人說，每一年我都依照農民曆的開張吉日拜拜，並且虔誠地老老實實執行，但為什麼並沒有見到預期中的好運成效？那就是開張的日辰不對，黃道吉日不見得一定是農民曆上記載的好日子，而是經過「擇日學」與「奇門遁甲」的時空配合，再加上依照行業別來挑選吉日。

開張吉日如下：

初三日（丙午）：三合日（此日吉利，大作大發，小作小發）巳時（9點15分至10點45分）為「日祿時」「食祿」，這是2024年最為吉利的開張日辰。申時（15點15分至16點15分）為「六合偏財祿」財星超旺的時間，對於經營夜間生意的人士而言，這是十分理想的開張吉日良辰。

初四日（丁未）：天德吉星照拂，雖有「小耗星」，依舊諸事皆宜，開張大吉。午時（11點15分至12點）為六合「日祿時」，對於個體戶、工作室、服務、行銷、創意、演藝、文化等業者而言，最為吉利。

初八日（辛亥）：六合財祿旺財的日辰。這一天的「日坐正財源」六合日，合住「正財祿」月令，生旺財富星。屬於借力使力，智慧生財的部分。午時（11點15分至12點）為「異路功名時」適宜開創型的事業。同時也適宜企劃、行銷、公關、文化、創意、教育、演藝、網路等行業。

十二日（乙卯）：「天貴星」主事的日辰，日坐日祿與福祿，大利開張。午時（11點15分至12點）為「偏財祿星」「偏財源星」併臨，大利生意買賣業。未時（13點15至14點45分）為三合財庫時。

十五日（戊午）：「三合事業尊貴星」的日辰，同時也是「上元天官賜福日」。這一天最適合服務業，即便已經開張拜拜，這一天依舊值得前往廟宇拜拜再開張一次。巳時（9點15分至10點45分）為「日祿」與「福壽祿」併臨的日間。申時（15點15分至16點15分）為「六合偏財源」生財有道的吉時。