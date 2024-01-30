Dyson發佈全球室內空污報告 台北3月空污最嚴重

Dyson今(29)日首次發布全球室內空污報告，此報告採用Dyson空氣清淨機取得的監測數據，調查範圍涵蓋39個國家、44個城市，以數據為基礎，將備受忽視的環境污染問題具體呈現。根據Dyson調查，台北PM2.5年均排放值高於WHO標準1倍以上，且污染最嚴重月份為3月。 本次發布的監測數據中，以PM2.5（細懸浮微粒）及VOC（揮發性有機化合物）兩大污染物最為顯著。針對VOC污染物的調查結果，歐洲國家室內VOC排放在全球排名中名列前茅，前5名分別為奧地利、羅馬尼亞、德國、瑞士及波蘭，台北VOC年均排放值則在33個城市中排名26，表現較好。綜觀PM2.5結果，全球空氣污染濃度以印度位居首位；亞洲國家中，中國與韓國分別位居第二及第五。 所有調查的國家及城市2022年PM2.5年均排放值皆超過聯合國世界衛生組織（下簡稱WHO）最高標準，台北PM2.5年均排放值為10.16 µg/m3，雖然在33個城市中排名26，仍高於WHO標準1倍以上，其中以3月最嚴重。 台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所教授、台大醫院職業醫學部主任/內科部及心臟血管中心教授蘇大成針對報告表示，「台灣空氣品質勉強可以，不過若以聯合國世界衛生組織的標準來看，我們明顯有很大的努力空間。」 據蘇大成醫師表示，室內空氣污染60-70%來自室外，當室外空氣品質不佳時，污染物會透過門窗縫隙滲透進入室內。然而室內門窗緊閉，空氣無法流通，污染物便會積聚，如果不常打掃清潔，恐致室內空氣品質比室外還糟糕！ 蘇大成醫師更提醒，冬季低溫和PM2.5互相加乘彼此帶來的不良影響，根據研究，PM2.5及氣溫皆會顯著影響血壓，因此秋冬時節高血壓、血栓、血管硬化、心臟衰竭、心律不整、心血管疾病、中風發生率等都會明顯增加，而風濕性心臟病、風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等發炎性疾病亦有機率加劇與惡化。加上近期流行性感冒肆虐，罹患流感也會增加心肌梗塞的風險，並觸發身體各種發炎反應，導致呼吸道、心血管及腸胃道疾病。 過去幾十年來大環境空氣品質有所改善，但肺癌等呼吸疾病病患卻越來越多，蘇大成醫師表示，可能與民眾不當的生活習慣有關。以台灣民眾的生活習慣來看，燒香會造成PM2.5、VOC等氣態及固態污染物的增加，抽菸則會讓PM2.5殘留在衣物等居家環境中，同時烹調煮飯也是常受忽視的污染源，多數家庭使用的抽油煙機則因架設位置過高，僅能發揮兩三成效能，70%~80%的污染物質會殘留在家中。而清掃習慣更是影響室內空氣品質的重要元素，當家中堆積雜物時，容易積聚灰塵、黴菌等過敏原，尤其台灣長年濕度高，尤其是夏天，很容易滋生塵蟎，民眾每天接觸的床單、被單、枕頭套都建議每周更換清洗，避免引發氣喘及過敏疾病。 把握「整齊、清潔、簡單、確實」四大原則，定期使用吸塵器清掃家中環境、勤於打掃，並養成開啟空氣清淨機，並定期清洗或更換濾網的習慣，均是守護呼吸健康的關鍵。蘇大成醫師建議民眾可以從改變居家環境開始，搭配具強效過濾功能及完整空氣品質監測的空氣清淨機，交叉比對日常生活行為，從根本改善室內空污的產生，提升生活品質的同時守護自身與家人的健康。