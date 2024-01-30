美超微唱春風 台鏈揚帆

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AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Supermicro）預計30日（美國時間1月29日）公布新一季財報，微軟、AWS、臉書及Google四大CSP（雲端服務供應商）業者加大投資力道，市場多認為美超微將繳出亮麗成績單，有望帶動台灣AI伺服器主力如廣達、仁寶、緯創、英業達等受惠。

美超微是輝達（NVIDIA）供應鏈重要成員，受惠AI需求加持，帶動輝達HGX H100 8-GPU等相關AI伺服器出貨量攀升。此外，美超微於桃園八德斥資20億元擴大在台伺服器組裝版圖，全年有望挑戰出貨100萬套伺服器，積極建置AI產能。

而美超微更於19日率先更新財測，大幅上修營收預估，主因2024年包括伺服器機櫃、AI及總體IT解決方案等市場需求能見度暢旺。

美超微在開年之初便釋出需求樂觀看法，有助帶動廣達、仁寶、緯創、英業達、博智、麗臺、優群等供應鏈營運動能。

英業達、緯創同對今年出貨動能釋出樂觀看法。英業達看好客戶預算增加，將拉抬AI伺服器全年出貨動能，預估將有倍數增長，同時也拉抬其整體伺服器業務能有雙位數年增率。緯創則聚焦擴產，新竹的三個廠區，將分別於1月底、第一季底及下半年納入新產能，將挹注其AI伺服器出貨於今年首季可維持雙位數季增長，年增幅更將超過雙位數。

仁寶旗下博智為美超微伺服器板供應商，成為最集團中最具AI色彩企業，惟仁寶董事長許勝雄日前於旺年會中宣示，未來集團新事業策略將從現有囤墾式轉向獵頭式。總經理翁宗斌強調，今年雲端伺服器、車電和其他醫療產品還是會照原訂規畫，繳出雙位數成長；仁寶除PC產品緊跟微軟發表AI PC外，和NVIDIA、AMD與英特爾配合的伺服器機種，今年也有機會推出。

廣達則樂看今年中後GPU供貨緩解後，出貨動能會轉趨強勁，而在AI伺服器帶動下，全年度伺服器業務估有雙位數年增。廣達董事長林百里更在忘年會上喊出全面AI化，不論是PC、伺服器、車載電腦等都要AI，再延伸至其他應用。