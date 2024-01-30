大盤登18,119點 留意四埋伏

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台股封關焦點與展望

在外資擴大買超下，台北股匯市29日雙漲：台股再度上攻萬八收最高18,119點，續創近二年最高，新台幣強勢重返31.2元，終場收31.253元，升值5.2分。股匯市分別剩五個與七個交易日封關，法人對本周的台北股匯市雖偏多卻謹慎，須留意財報匯損、紅海危機、美聯準會利率動向與台海情勢等多空變數。

外資29日鎖定台積電與欣興、宏碁等AI概念股加碼，擴大對台股買超127.76億元、連七買的架勢催動台股上漲124點收18,119點，投信與自營收同步買超，本周進入美台超級財報周與聯準會利率決策會議，加上農曆年將至，成交量縮減至去年12月27日以來最低2,304億元。

新台幣29日早盤輕取31.3元價位，午後衝31.2元關卡創兩周新高。匯銀主管表示，新台幣盤中最高升抵31.217元，但尾盤央行調節穩住漲勢，終場收在31.253元，連三個交易日收高，總成交量15.605億美元。

綜合統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清看法，上周美股德州儀器、Tesla與英特爾對未來展望不佳，與AI相關公司預期財報表現較好，谷歌、超微、微軟、高通、蘋果、Meta、亞馬遜等七家本周依序發表財報，法人圈抱持偏樂觀看法。

兩名師提醒，年節封關將至、台股來到高點，適度持盈保泰把持股水位降至5成堪稱穩健，後市需注意變數有：一、新台幣去年第四季升值近5％，電子業將有匯損；二、中國對台警告動作；三、紅海危機伊朗加入戰局；四、聯準會利率會議預期拿掉「升息」字眼，強化降息帶來的利多。

黎方國表示，台股第一季預期上看18,500～18,600點，有望挑戰歷史最高18,619點，整體第一季易漲難跌，年後開紅盤平均上漲機率達7成，抱股過年等行情不失為好的選擇。