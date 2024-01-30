台股金龍年 瑞銀升評加碼

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台股即將迎接金龍年，瑞銀證券掌握先機，29日舉行媒體記者會，看好2024年台灣經濟與台股持續向上，全年區間來看，台股低點將保持在16,000點以上，樂觀高點則為19,920點，直逼20,000點大關。

瑞銀證券29日請出台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）、台股策略分析師陳玟瑾、投資銀行研究部亞洲暨中國經濟師鄧維慎三大名師，詳解台股2024年前景。瑞銀日前甫升評台股至「加碼」，扮演外資龍年愛台灣先鋒。

瑞銀新興市場股票策略師蘇尼爾蒂魯馬萊（Sunil Tirumalai）最近將台灣市場評級從先前的「減持」上調至「增持」，認為台灣是在科技復甦周期中發揮較好的市場；鄧維慎則預測，台灣GDP年增率於2024年將快速反彈到3.1％，對台灣新年度相對有信心。

陳玟瑾看好2024年持續向上，行情可望續強的「魔法」就是存貨周期循環，以2018年為例，台股在存貨高峰過了之後，就會連漲二到三年。不過，如果美國有任何放緩與衰退會否影響台灣企業獲利，是市場最大的疑慮。

過去也有好幾次台灣逆勢增長的情況，陳玟瑾強調，要是上半年出現企業獲利修正時，當伴隨加權指數下降，反而是很好的進場時機。台股2024年底高點預期為18,470點，從全年區間來看，低點將保持在16,000點以上，樂觀高點直逼20,000點大關。

艾藍迪指出，2024年瑞銀預計半導體產業將迎接溫和復甦。終端應用來看，PC復甦情況同樣溫和，估2024年出貨量年增3％；智慧機的出貨量也將年增3％。

值得注意的是，智慧機的成長動能將不是由蘋果主導，Android陣營智慧機去年第四季即出現年成長，加上遞延的換機周期，預料Android陣營2024年表現會比蘋果好。

艾蘭迪還看好雲端AI的供給面將努力跟上強勁需求，下半年會不會有第二波AI需求導入，把AI大浪潮延伸到2025年，必須密切留意。