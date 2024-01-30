港府發清盤令 恒大帝國崩解

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昔日大陸房企巨無霸恒大集團，最終在龍年春節前夕落到破產清算的局面。香港高院29日上午正式向中國恒大集團發出清盤（清算）令，恒大系港股上市公司：中國恒大、恒大汽車、恒大物業當日上午10時許公告停牌，停牌前股價已分別大跌20.87％、18.21％、2.5％。

綜合外媒報導，負債高達人民幣2.5兆元的恒大「爆雷」事件最早可追溯到2021年，為了續命，恒大曾經七度對清算聆訊提出延期，拖延至今年1月29日，最終決定命運的判決只花費約半小時。香港高院法官當日表示，恒大債務重整方案欠缺進展、資不抵債，因此向恒大發出清盤令。

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專家表示，估計整個清盤過程至少需時5年，期間若恒大還能提出新的重整方案，或有「救火隊」進場，在得到清盤人支持後，提交到法院和債權會議仍可能取消或暫停清盤令。但恒大問題龐雜、債務巨大，在清盤情況下債務重整幾乎是不可能的任務。

分析指出，接下來大陸政府會如何劃清離岸和在岸利益相關方之間的界線，備受關注。目前大陸推出多項政策提振低迷的房市，以拉抬新年度的經濟成長，恒大清盤令一出，預期將衝擊市場信心並導致政策效果打折扣。

為處理後續艱苦的清算事宜，香港高院委任安邁顧問公司兩位董事總經理為恒大的清算人，首要任務是盡可能保留、重組或繼續營運恒大的業務，有計畫地保護恒大的價值，並向債權人和其他投資者償還欠款。

中國恒大執行董事肖恩強調，香港高院頒布的境外清算令所涉主體是在港上市的中國恒大，目前恒大集團及其他作為獨立法人主體的境內外子公司管理營運體系保持不變，恒大仍將穩步推進「保交樓」等重點工作。

另外，大陸正嚴防房地產風險。大陸國務院副總理何立峰29日出席推動上市公司高品質發展全國視訊會議時強調，各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，儘快推動房地產融資具體項目落實。

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