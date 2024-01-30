恒大遭清盤 拆彈陣痛難免

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內外資法人看恒大清盤對大陸經濟影響

中國恒大集團遭香港法院發清算令，預料將為陸房產市場再度帶來衝擊。法人解讀，此舉是官方正式出手對當地房產危機加速「拆彈」動作，雖然對經濟負面影響陣痛難免，但中長線有望逐步化解外資所擔憂中國大陸面臨企業違約增加、信貸成長放緩，以及消費者支出下降的通縮壓力。

富達國際在地經濟活動追蹤系統顯示，疫後大陸經濟呈「雙軌」增長形態，服務業與工業引領經濟增長，房地產業則反向拖累增長，反映大陸政府致力推動經濟朝「高品質增長」，而非不惜一切代價追求數字上的經濟增長目標。儘管房地產等部分產業面臨結構性轉變的逆風，但大陸適時推出有力的政策應對，也抵銷部分經濟下行風險。

房地產危機是金融市場關注潛在風險之一。恒大集團29日遭強制清算，華南投顧董事長儲祥生表示，「恒大風暴」延燒一段時間，可從兩面向分析：第一是中國房市情況真的很糟，已接近不能再拖的時間點；第二是官方加大出手力道，救股市後要救房市，目標明確要維持市場穩定，避免擴大演變至系統性風險，房市問題窟窿大到難以短時間解決，類似事件可能會再度發生。

摩根士丹利則指出，中國尚未對債務通貨緊縮採取全面應對措施風險，而通膨下降，以及預期2024下半年政策寬鬆，可望扮演支撐景氣復甦關鍵，中國官方也正在努力應對債務、人口和通貨緊縮等挑戰，但大環境下「去風險化」更加困難。

台新投顧副總經理黃文清分析，除恒大集團爆雷之外，大型房企碧桂園美元債違約，市場下修經濟預期，帶動外資持續出逃，大陸自2023年10月以來允許地方發行特殊再融資債、增發國債來降低短期違約風險，目前仍面臨房企違約、潛在的系統性、政治、地緣政治等風險，經濟長期下行壓力偏大。

另在政策面上，中國國務院先期發布14號文，將引導房市雙軌制，若地方政府出資購買民營房企庫存，將降低房企違約機率，但低價房供給增加，將使房價下跌，違約房企資產減值幅度有可能大增。