恒大事件衝擊 陸港股ETF嚇跌

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香港法院對恒大下清盤令衝擊恒生指數盤中震盪走弱，滬深兩市雙雙「嚇」跌，在台交易的主要陸港股ETF幾乎全數拉回。法人認為，恒大財務危機對股市最大衝擊，前兩年該反映的已反映，現在被清算，對陸股影響應為有限且短線，且陸港股評價面明顯偏低，反而可期待政策更積極救市，對陸股中長線利多可期。

中信與台新投信均指出，29日陸港股並未出現巨大波動，官方對房地產開發商的政策，是持續透過城中村改造等措施的支撐，後續房市有機會回溫；近期大陸官方頻頻推出救市利多，陸股今年表現值得期待。

國泰富時中國A50基金經理人游日傑表示，近期中國人民銀行出手救市，帶動A股及國際油價大漲，統計過去十年間，有七年陸股於2月上漲，另3月兩會前夕，官方仍有維穩金融市場的動機，預期春節過後、兩會前夕，A股將有政策面操作的波段空間。

游日傑分析，中國官方正考慮發行人民幣1兆元超長期特別國債，以支應糧食、能源、供應鏈、都市化等計畫，貨幣政策也有進一步調降空間，今年陸港股有幾項優勢，包括評價面已處於歷史低位、企業獲利將回升、市場預期偏低等，若搭配經濟基本面回穩，股市有望展開修復行情。

富邦恒生國企正2經理人蘇筱婷分析，陸股估值處於歷史低位，這是投資人難以抗拒進場的誘因，尤其港股跌幅較A股更深，創造出落底反彈更高的預期，以恒生滬深港通AH股溢價指數為例，該指數為衡量同時在A+H上市的中國公司，兩種股票間的價差比例，A股相對H股處於溢價，且幅度漸接近金融海嘯時水準，A股若打底成功反轉，H股反彈的程度也可能越大。