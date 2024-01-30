坑太大 恒大帝國終崩壞

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30年前中國恒大董事會主席許家印白手起家，一手打造的恒大帝國，29日遭香港高院宣告清算，成為大陸房企「爆雷潮」中首家宣布破產的指標房企。市場人士坦言，打從一開始，恒大想完成債務重組的機率就很渺茫，該集團合計負債高達人民幣（下同）2.5兆元，很難找到接盤人。

恒大涉及的債務金額龐大。恒大地產2023年11月公告，截至當年10月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約3,013.63億元，逾期商票累計約2,059.33億元，但這些只是顯性的逾期債務，還有更多隱性債務。例如恒大理財產品逾期未兌付的部份、恒大關聯公司的借款逾期、訴訟官司等。

恒大的興衰，堪稱是過去20年大陸地產業起落的縮影。2008年金融海嘯席捲全球，大陸推出4兆元救市計畫，其中多數資金流向地產基建，房地產自此一飛沖天。恒大搭上這波起飛的風口，靠著高槓桿操作，在大陸瘋狂購地推建案，同時將觸角延伸到金融、旅遊、健康、新能源車，甚至在海外攻城掠地。

但大陸官方2020年對房企設下「三道紅線」規範後，超高槓桿的恒大2021年率先爆雷，進而點燃大陸房產業一連串債務危機。

隨著恒大2021年爆雷，出售資產自救的希望也頻頻落空。去年9月，許家印被依法採取強制措施。許家印出生於河南省周口市的農村，因大陸改革開放而赴深圳發展，任職中達貿易公司。直到1994年，在廣州成立鵬達房地產公司。三年後，許家印成立恒大地產，恒大集團快速發展，2017年10月發表的「胡潤中國富豪榜」顯示，許家印以2,900億元資產成為大陸首富。