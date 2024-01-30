美西光電展開鑼 台廠秀肌肉

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台灣光電業者 美西光電展展示重點

美西光電展（Photonics West 2024），將於美西時間1月30日於美國舊金山登場，近期受惠車用光達、智慧座艙、車載鏡頭、ADAS等應用對於鏡頭需求提升，加上MWC 2024可望帶動AR/VR等產品熱度，該展更被業界視為2024年前哨站與MWC大展的熱身。

今年在光電協進會（PIDA）號召下，台廠如保勝光學、今國光、統新光訊等參展，將展示光學元件、鏡頭、鍍膜、雷射技術等，搶攻車用、人工智慧、高效能運算、先進感測、光通訊等新興商機。

蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro即將在2月初登場，因AR/VR設備最核心的配置是光學顯示模組，Pancake VR光學方案已成趨勢，Fresnel透鏡也獲大廠採用，根據Grand View Research報告，預計2023～2030年全球擴增實境（AR）市場年複合成長率上看39.8％、達5,975億美元，吸引光學大廠大立光及玉晶光跟進。

全球車廠如德國及特斯拉等大廠力拚全自駕目標前進。法人指出，目前高階自駕應用已導入L3鏡頭，約一輛車至少搭載八顆鏡頭，未來推升至L4～L5的全自駕，將引爆鏡頭與鏡頭模組需求倍數成長。

車載鏡頭料將是今年光電廠布局重點，如亞光、中揚光和今國光等去年相繼表態積極拓展車載應用。中揚光去年底公告辦理現增私募8,000張，引進雙鴻為股東，雙方將攜手強化車用市場布局；亞光日前宣布與LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場龐大商機。

今國光董事長陳慶棋於去年底法說會上曾提到，未來要積極推動IoT、車用、遠紅外線營運三箭，而車載鏡頭的訂單2023年比2022年好，2024年又比2023年好，預估訂單能見度可達五到六年。今國光本次參展展示四大技術亮點，分別是原子層沉積塗層、內部IK測試、內部熱驗證和親水疏水塗層，這四大技術分別可用於監控、門鈴電話鏡頭、汽車鏡頭、紅外線鏡頭等應用。

另外，統新光訊鎖定高速網路需求，以先進光學元件生產技術，提供各種不同的光學元件產品，滿足全球通訊產業需求。而保勝光學將展示與5G/6G、人工智慧、高效能運算、先進感測、機器學習和量子運算等新興熱門議題相關的產品或技術。