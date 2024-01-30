六年5,000億 聯發科研發投入不手軟

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消費性電子風向指標聯發科將於31日召開法說會，市場聚焦公司AI手機滲透率、ASIC設計服務比重及AI PC策略三大方向。法人認為，陸系品牌廠持續拉貨天璣9300，聯發科首季業績有望淡季不淡；此外，聯發科投入研發，近六年累計高達5,000億元之研發支出，產業護城河深厚，將有望於邊緣AI取得主宰權。

據統計，自執行長蔡力行上任以來，已投入研發超過5,000億元，聯發科憑藉行業領先地位和強大研發實力，於市場激烈競爭中脫穎而出。

法人估算，去年第四季研發費用逾300億元，全年度維持千億元水準，且為連續二年逾千億規模的投資，聚焦邊緣AI布局、加速產品升級換代。聯發科為輝達執行長黃仁勳點名之超級巨星其中之一，更是唯一IC設計公司，重要性不言可喻。

聯發科旗艦級AI手機晶片天璣9300在換代需求及補庫存周期助攻下成功搶市。預計今年再推天璣9400，並以台積電3奈米製程打造；外界推測，將沿用八大核架構，並採用Arm最新Cortex X5核心，AI執行效率再提升，其中執行Llama 2處理效率將加速2成以上。

此外，邊緣AI發展將為聯發科帶來新的成長機會，公司積極布局Smart edge（智慧邊緣）、車用新領域；近期法人圈傳出聯發科擬將成熟業務拆分予小金雞達發，對此，聯發科表示無相關情事。

法人更關注於聯發科ASIC市場之進度，外傳有望在上半年就能認列相關NRE（委託設計）收入，貢獻聯發科今、明年額外成長動能，預計也將成為本次法說會中重點。