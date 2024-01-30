美重量級CSP廠財報周來了！台股六大AI族群高歌

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受惠四大CSP財報的六類AI族群

台股尚有五個交易日即將封關，封關前美股進入超級財報周，與台股關連性強的重量級四大CSP（雲端服務供應商）微軟、Google、AWS（亞馬遜）、臉書將發布財報，分析師認為連結台股有六大產業受惠。

台新投顧副總經理黃文清認為，生成式AI需求百花齊放的題材炒熱超過一年，從資本支出到下訂單，今年開始明顯貢獻營運，除了在GUP市占率達9成的輝達（NVIDIA）貢獻度最深外，台股的上下游供應鏈將完整貢獻一整年，以29日熱絡的程度而言，有六大生成式AI受惠產業齊聲歡唱，包括晶圓代工/封測、IP矽智材/ASIC、載板、散熱、AI伺服器、AI伺服器導軌等。

台積電以絕對領先的先進製程技術同時整合後段CoWoS/SoIC先進封裝，形成強大護城河，將持續受惠AI及HPC成長趨勢，外資圈最高看770元的買進目標價，同時台股衝2萬點，台積電絕對不會缺席。

統一投顧董事長黎方國認為，美系CSP廠基於需求及成本考量，各家廠商皆積極開發自有的ASIC取代部分輝達方案，亞馬遜有AWS，Google有TENSOR，微軟也推出自有ASIC，世芯-KY、創意、智原等受惠。

近期股價表現強勁的M31及愛普*業務也大有斬獲，愛普*的嵌入IPD中介層（interposer）矽智財（IP）傳聞已獲輝達認證通過，高頻寬記憶體（VHM）解決方案今年擴大在AI加速器及超級電腦開案數量。

緯穎、緯創、廣達為台股老牌的AI伺服器重量級個股，今年再度躍為盤面交易重心，因美系CSP大廠今年資本支出展望樂觀，伺服器新平台及ASIC伺服器放量，今年獲利強勁增長。

中信投顧總經理陳豊丰表示，美系CSP大廠為降低對輝達運算晶片過度依賴，朝自研晶片發展，今年台股AI中下游供應鏈將分輝達及非輝達兩大陣營，台廠的水冷散熱、載板及導軌等關鍵零組件業者將持續受惠規格提升。