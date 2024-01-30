鎧俠、威騰重啟合併協商

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日本共同社引述消息報導，日本NAND Flash記憶體晶片業者鎧俠（Kioxia）與美國威騰電子（Western Digital）的合併協商在卡關數月後，近日可望重回談判桌，因為鎧俠大股東貝恩資本（Bain Capital）近日正在和另一股東SK海力士交涉，盼SK海力士能有所讓步。

SK海力士是全球第二大記憶體晶片製造商，也是鎧俠及威騰電子的競爭對手。2018年SK海力士投資3,950億日圓（約26.7億美元），加入貝恩主導的財團一同從東芝手中買下鎧俠。這筆交易讓SK海力士持有鎧俠公司債，轉換為股份後對鎧俠持股多達15％，因此鎧俠如欲與威騰電子合併必須取得SK海力士同意。

鎧俠與威騰電子最初自2021年便開始洽談合併事宜，但過程一波三折。原先雙方在去年一度有望談成合併案，又因SK海力士反對而導致合併協商自去年10月卡關至今。

SK海力士當時表示，鎧俠與威騰電子合併可能影響SK海力士對鎧俠持有的股份價值。但報導引述消息人士指出，貝恩近日持續與SK海力士交涉。另一方面，也有內情人士透露SK海力士擔心鎧俠與威騰電子合併後，將削弱SK海力士對鎧俠的影響力，因此也有意以某種形式參與合併案。

過去一年由於大環境不景氣衝擊半導體需求，導致記憶體晶片庫存過剩、價格暴跌。鎧俠今年度第二季（去年7至9月）營收年減38％至2,414億日圓（約16.3億美元），主因就是NAND Flash晶片出貨量下滑。

鎧俠今年度第二季淨損860億日圓，為連續第四季陷入虧損，但與前一季的1,031億日圓淨損相比已有改善。鎧俠表示，市場供需失衡情形漸獲改善，且日圓貶值也讓NAND Flash價格回升。